Inhabilitan a René Gavira y exfuncionarios por daño en Segalmex

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa acreditó responsabilidad administrativa grave por abuso de funciones contra René Gavira Segreste, ex titular de Administración y Finanzas de Segalmex, y contra los exfuncionarios Miguel Carrillo Villarreal y Oliverio Pérez Santoyo, por compras emergentes injustificadas de maíz y frijol realizadas en 2019, que provocaron un daño patrimonial a Segalmex por 261 millones 211 mil 579 pesos con 69 centavos.

La sentencia impuso a cada uno 10 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. Además, los responsabilizó de manera solidaria por el pago de la indemnización por el mismo monto, aunque la resolución aún puede ser impugnada por la vía de amparo.

Compras urgentes sin emergencia acreditada

La Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves concluyó que los exfuncionarios autorizaron la erogación de recursos públicos bajo el argumento de compras emergentes, pero sin documentación que comprobara una crisis de abasto en Diconsa.

La resolución establece que Segalmex podía realizar compras urgentes a precios de mercado solo cuando existiera una emergencia de abasto en Diconsa, Liconsa o de carácter general. Sin embargo, el tribunal determinó que esa emergencia no fue acreditada, por lo que no procedía la adquisición de maíz y frijol fuera del esquema previsto para el Programa de Precios de Garantía.

El tribunal sostuvo que la emergencia no fue probada. Para la Sala, la falta se acreditó porque las compras fueron presentadas como emergentes, pero no existieron oficios, actas ni documentación justificatoria de Diconsa que demostrara una crisis real de abasto de maíz y frijol.

El tribunal también consideró relevante que las operaciones se realizaron de manera gradual y no en un solo acto, como habría ocurrido ante una urgencia verdadera. Esa ausencia de soporte documental convirtió las autorizaciones en actos arbitrarios y permitió acreditar el abuso de funciones.

La firma de los contratos y pagos activó el abuso de funciones.

El tribunal no centró la sanción solo en el monto, sino en el uso del cargo. Consideró que René Gavira Segreste, Miguel Carrillo Villarreal y Oliverio Pérez Santoyo intervinieron desde sus funciones para autorizar contratos, pagos y cédulas presupuestales que permitieron la salida de recursos públicos.

La Sala concluyó que hubo una relación directa entre esas autorizaciones y el daño patrimonial causado a Segalmex. Por eso tuvo por acreditado el abuso de funciones y ordenó que los exfuncionarios respondan por la reparación del daño de manera solidaria.

Contratos, pagos y granos fuera de norma

El caso se centró en contratos de 2019 para la compra de maíz blanco y frijol. La sentencia señala operaciones por 178 millones 782 mil 881 pesos en grano cribado y envasado, 62 millones 194 mil 198 pesos por servicios de origen y destino, y 20 millones 234 mil 500 pesos por frijol.

El tribunal también advirtió que parte de los granos adquiridos correspondían a ciclos productivos anteriores, entre ellos primavera-verano 2018, otoño-invierno 2017-2018 y otoño-invierno 2018-2019, pese a que la operación debía ajustarse a los lineamientos aplicables al ejercicio de 2019.

La defensa apuntó a una decisión colegiada.

Durante el procedimiento, la defensa sostuvo que las compras emergentes fueron parte de una decisión colegiada, que participaron distintas áreas de Segalmex y que la determinación contó con autorización de la Dirección General del organismo.

El tribunal rechazó ese argumento y sostuvo que de las pruebas no se desprendió autorización o situación que justificara las compras emergentes. También determinó que los contratos y las cédulas de afectación presupuestal fueron suscritos por los exfuncionarios sancionados, con lo que se acreditó la conducta atribuida.

Una resolución administrativa todavía impugnable

El fallo contra René Gavira Segreste, Miguel Carrillo Villarreal y Oliverio Pérez Santoyo no corresponde a una sentencia definitiva; se trata de una resolución administrativa por una falta grave de abuso de funciones y, por tanto, aún puede ser combatida mediante juicio de amparo por los exfuncionarios sancionados.

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