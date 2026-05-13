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Internacional

WhatsApp lanza chat incógnito para hablar en privado con Meta AI

WhatsApp anunció la llegada de un nuevo chat incógnito para conversar de manera privada con Meta AI, su asistente de inteligencia artificial

  • 13
  • Mayo
    2026

La plataforma de mensajería WhatsApp anunció una nueva función enfocada en la privacidad de los usuarios: un chat incógnito diseñado para mantener conversaciones privadas y temporales con Meta AI, el asistente de inteligencia artificial desarrollado por Meta Platforms.

La herramienta fue presentada este miércoles y busca responder a las crecientes preocupaciones sobre el manejo de datos personales dentro de los sistemas de inteligencia artificial generativa.

Conversaciones “invisibles” incluso para Meta

De acuerdo con la compañía, el nuevo modo de incógnito permitirá hablar con Meta AI “de una forma invisible para los demás” y garantizará que ni siquiera la propia empresa pueda acceder al contenido de las conversaciones.

WhatsApp explicó en su blog oficial que los mensajes serán procesados dentro de un “entorno seguro” al que Meta no tendrá acceso.

Además, las conversaciones no se almacenarán de manera predeterminada y desaparecerán automáticamente al cerrar la sesión.

La aplicación recordó que hace una década incorporó el cifrado de extremo a extremo para los mensajes entre usuarios y que ahora extenderá esa protección a las interacciones con inteligencia artificial.

Función llegará en los próximos meses

La nueva modalidad comenzará a implementarse gradualmente durante los próximos meses dentro de WhatsApp.

La empresa también adelantó que trabaja en una herramienta adicional denominada “chat paralelo”, la cual permitirá solicitar ayuda privada de Meta AI dentro de conversaciones normales sin interrumpir el flujo principal del chat.

La decisión ocurre en medio del creciente debate sobre el uso de datos personales en sistemas de inteligencia artificial.

Los modelos generativos suelen entrenarse con enormes volúmenes de información, incluidos datos compartidos por los propios usuarios en interacciones con asistentes virtuales.

Ante este escenario, compañías tecnológicas han comenzado a incorporar controles de privacidad. Herramientas como Gemini de Google y ChatGPT ya ofrecen opciones para desactivar historiales de conversación o evitar el uso de datos para entrenamiento de modelos.

El jefe de WhatsApp en Meta, Will Cathcart, explicó que la nueva función responde al tipo de preguntas sensibles que muchas personas realizan a los sistemas de inteligencia artificial.

“Estamos empezando a hacer muchas preguntas significativas sobre nuestras vidas a los sistemas de IA”, señaló Cathcart durante una conferencia con periodistas.

El directivo reconoció que muchos usuarios comparten información financiera, médica, laboral o personal en sus consultas y aseguró que la empresa busca ofrecer mayores garantías de privacidad.

Habrá restricciones de seguridad

Meta detalló que el modo incógnito incluirá filtros de seguridad para evitar respuestas relacionadas con contenido dañino o riesgoso.

Según explicó Cathcart, el sistema intentará orientar a los usuarios hacia información útil y, en algunos casos, rechazará responder ciertas solicitudes o incluso finalizará la interacción.

Por ahora, el modo incógnito solo permitirá mensajes de texto. Los usuarios no podrán generar imágenes ni cargar archivos multimedia dentro de estas conversaciones privadas.

Además, será obligatorio confirmar la edad del usuario, ya que Meta prohíbe el uso de sus plataformas a menores de 13 años.


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