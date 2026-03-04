Invertirá Gobierno $150,000 millones en carreteras y autopistas

El Gobierno federal presentó este miércoles un paquete de autopistas y carreteras que contempla más de $150 mil millones de pesos en inversión y la construcción y ampliación de mil 450 kilómetros en distintos puntos del país.

Desde Palacio Nacional, el director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Alberto Mendoza Sánchez, explicó que el plan contempla 18 proyectos bajo esquemas de participación privada, sin comprometer las finanzas públicas.

“Lo primero que buscamos es más y mejor conectividad, reducir los tiempos de traslado y agilizar los trayectos dirigidos al comercio exterior”, afirmó Mendoza.

Dos modelos de inversión

Mendoza detalló que se trabajará bajo dos esquemas: el modelo de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO) y el de inversión mixta.

En el primero, la concesión se mantiene en manos del Fondo Nacional de Infraestructura y se firma un contrato con un privado que aporta capital y asume riesgos.

“La concesión se queda dentro del gobierno, no hay cesión de derechos”, subrayó.

En el modelo de inversión mixta, la empresa que desarrolla la obra tendrá mayoría pública.

“El sector público será el mayoritario dueño de la empresa; por ejemplo, 51 por ciento gobierno y 49 por ciento privado”, explicó.

En ambos casos, puntualizó, los proyectos deberán ser autofinanciables.

“No queremos que pongan presión en las finanzas públicas ni en las metas fiscales", señaló.

Ruta 57 y frontera norte

Entre los proyectos más relevantes destacó la ampliación de la Ruta 57, uno de los principales ejes carreteros del país, clave tanto para vehículos particulares como para transporte de carga.

El plan contempla mejorar la salida hacia Querétaro y extender ampliaciones hasta San Luis Potosí, Matehuala, Saltillo y Monclova, conectando con dos cruces estratégicos: Nuevo Laredo y Piedras Negras.

En Nuevo Laredo se construirán los puentes internacionales 4 y 5. “Hay espacio muy importante para incrementar la infraestructura fronteriza, porque los puentes actuales no se dan abasto”, dijo.

También se desarrollará Puerto Verde, en Piedras Negras, otro nuevo cruce fronterizo que ya cuenta con autorización del lado estadounidense.

Corredor del Golfo

Otro proyecto emblemático es el Corredor del Golfo de México, que ampliará tramos de dos a cuatro carriles desde el sur de Tamaulipas hasta Reynosa para fortalecer la conexión hacia la frontera.

“Vamos a incrementar carriles para mejorar el tránsito que va hacia la frontera norte”, indicó Mendoza.

Empleo y expansión

El programa estima generar 177 mil empleos directos y 142 mil indirectos en al menos 11 estados, con posibilidad de sumar más proyectos en los próximos meses.

Mendoza recalcó que los esquemas no son nuevos y ya se aplicaron en la administración anterior en carreteras y aeropuertos.

“No estamos inventando nada, estamos fortaleciendo mecanismos que funcionaron bien y que permiten participación privada sin los vicios del pasado”, manifestó.

El funcionario concluyó que este 2026 será un año de fuerte detonación de inversión en infraestructura carretera.

Comentarios