Juez de NY aplaza audiencia de 'La Tuta' hasta marzo de 2026

Un juez federal aplazó la audiencia para marzo de 2026 mientras busca acuerdo; enfrenta cargos de conspiración para importar drogas

  • 10
  • Diciembre
    2025

Este miércoles, un juez federal de Nueva York autorizó el aplazamiento de la audiencia de Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, exlíder de la Familia Michoacana y los Caballeros Templarios.

La autorización para el aplazamiento de su audiencia se debe a la posibilidad de llegar a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos.

Dicha audiencia estaba programada para este martes 9 de diciembre, pero fue reprogramada para llevarse a cabo hasta el próximo 17 de marzo de 2026, esto según el Semanario Zeta.

"La Tuta" enfrenta dos cargos de conspiración para importar cocaína y metanfetamina a los Estados Unidos, los que podrían condenarlo hasta a 40 años de prisión.

En caso de llegarse a un acuerdo y que se le declare culpable, su condena podría reducirse significativamente.

De acuerdo con diversos reportes, “La Tuta” actualmente se encuentra en un estado de salud delicado, lo que podría beneficiar que busque una negociación para reducir las medidas implementadas en su contra por Estados Unidos.

Actualmente, Gómez Martínez se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, en donde también se encuentran narcotraficantes como Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa; Rafael Caro Quintero, exlíder del Cártel de Caborca; Vicente Carrillo Fuentes, “Viceroy”, exlíder del Cártel de Juárez, así como Joaquín “El Chapo” Guzmán.

¿Quién es Servando Gómez 'La Tuta'?

Servando Gómez Martínez, alias "La Tuta", es un hombre de 59 años que tiene un amplio historial criminal.

Pese a ser uno de los narcotraficantes más buscados, no siempre estuvo involucrado con las organizaciones criminales, pues en la década de los 80 fue maestro de educación básica, estudiando en la Escuela Normal de Arteaga, Michoacán.

Pese a esto, años después abandonó la docencia y comenzó con su carrera como criminal en La Familia Michoacana, cuando en ese entonces esta era liderada por Nazario Moreno “El Chayo”.

Tras la disolución de la organización, “La Tuta” tomó las riendas de Los Caballeros Templarios en Tierra Caliente, Michoacán, y operaba también en Jalisco y Colima.

Su captura se dio en 2015, después de que se realizara un operativo en su casa de seguridad en Morelia, para después ser trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 “El Altiplano”, en el Estado de México.

El pasado 13 de agosto fue uno de los 26 reos trasladados a Estados Unidos.

¿Por qué se aplazó su audiencia?

La autorización para el aplazamiento de su audiencia, la cual estaba programada para este martes 9 de diciembre, se dio después de que un juez federal de Nueva York aceptara ante la posibilidad de que haya un arreglo entre las partes.

En una orden emitida, este martes, el juez John G. Koeltl autorizó posponer la audiencia que estaba programada para el día de hoy y agendarla hasta el 17 de marzo del próximo año. Además de suspender los plazos legales que correrían para que el caso llegue a juicio.


