Nacional

Senado perfila aprobar la Ley de Salud contra vapeadores

El Senado se encamina a aprobar esta noche la nueva Ley de Salud que endurece controles contra vapeadores, enfocada en frenar su comercialización

  • Diciembre
    2025

El Senado de la República se prepara para una sesión larga y decisiva este miércoles, en la que podría quedar aprobada la reforma a la Ley General de Salud que regula y restringe el uso de vapeadores en México.

La Junta de Coordinación Política adelantó que el tema es prioridad en el orden del día.

Adán Augusto López Hernández, presidente de la Jucopo, confirmó que la Cámara Alta está lista para llevar el dictamen al Pleno:

“Hoy vamos a subir la discusión sobre vapeadores; si es necesario, la sesión se extenderá hasta las 23:00 o incluso hasta la medianoche”, afirmó en entrevista.

Reforma se centra en el mercado, no en los usuarios

El dictamen plantea un parteaguas en la regulación de los cigarrillos electrónicos. La reforma limita las sanciones únicamente a la producción, venta y comercialización de vapeadores y dispositivos análogos.

Según el documento, el objetivo es cerrar los vacíos legales que permitían interpretaciones ambiguas.

“No queremos criminalizar a los consumidores, la acción del Estado se enfocará donde está el negocio millonario”, señalaron legisladores involucrados en la negociación del dictamen.

El artículo 282 Quáter prohíbe la adquisición con fines comerciales, pero incluye una excepción puntual para la posesión y el uso personal.

Además, el artículo 282 Ter amplía la definición de dispositivos, abarcando cualquier tecnología capaz de vaporizar sustancias, con o sin nicotina.

Publicidad y venta, totalmente prohibidas

Otro punto clave del dictamen es el que establece la prohibición total de publicidad, promoción o propaganda de vapeadores por cualquier medio, ya sea impreso, digital, televisión, radio o plataformas en línea.

La intención, según los legisladores, es evitar estrategias de mercadotecnia dirigidas a jóvenes.

“No podemos permitir que estos productos se sigan vendiendo sin control, disfrazados de alternativas inofensivas”, expresó un integrante de la Comisión de Salud.

Además de la ley contra vapeadores, el Senado discutirá este miércoles temas de economía circular, la licencia de un juez y un proyecto relacionado con aranceles.

Si el dictamen se aprueba esta noche, la legislación pasará al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial.


