Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_10_at_7_07_16_PM_ff8f83f008
Internacional

Venezuela denuncia 'robo descarado' de petrolero por parte de EUA

El Gobierno venezolano advierte que llevará el caso a instancias internacionales y acusa a EE. UU. de apropiarse de sus recursos

  • 10
  • Diciembre
    2025

El Gobierno de Venezuela calificó como un "robo descarado" la confiscación por parte de Estados Unidos de un buque petrolero frente a sus costas y advirtió que llevará el caso a instancias internacionales para denunciar lo que llamó un "grave crimen internacional".

En un comunicado, la Cancillería señaló que este acto se suma al "robo de Citgo", filial de Pdvsa en Estados Unidos, cuya venta fue aprobada por un juez en ese país para pagar a acreedores, y que consideró realizada mediante mecanismos judiciales fraudulentos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció la incautación del petrolero Skipper, de gran tamaño y con falsa bandera, afirmando que se trataba del más grande jamás confiscado y que el buque tenía vínculos previos con contrabando de petróleo iraní, aunque en esta ocasión transportaba crudo venezolano.

La Cancillería venezolana acusó que la acción refleja las verdaderas razones de la agresión prolongada contra el país: no se trata de migración, narcotráfico, democracia ni derechos humanos, sino de apropiación de sus recursos naturales y energéticos. Además, consideró que el acto busca distraer la atención del "show político" realizado en Oslo por la entrega del Premio Nobel de la Paz a la opositora María Corina Machado.

Venezuela reiteró su llamado a la comunidad internacional a rechazar la "agresión vandálica, ilegal y sin precedentes" y aseguró que defenderá con "determinación absoluta" su soberanía, recursos naturales y dignidad nacional. Pdvsa mantiene operaciones de perforación con Chevron, empresa estadounidense que cuenta con licencia del Departamento del Tesoro para operar sin sanciones.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

tratado_aguas_sheinbaum_0b9324251c
Hay avances en acuerdo de agua con EUA, afirma Federación
rio_tijuana_saneamiento_sheinbaum_22be5538c7
México y EUA afinan plan para sanear el Río Tijuana: Presidencia
EH_UNA_FOTO_47_fb9b04293b
María Corina Machado afirma partir de Venezuela con ayuda de EUA
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_53_2c2e1ba935
Estado aceptaría que diputados no aprueben aumento en ISN
Adelantan_visita_a_la_Basilica_para_evitar_aglomeraciones_Virgen_de_Guadalupe_12_de_diciembre_Basilica_de_Guadalupe_303c72d72d
Adelantan su visita a la Basílica para evitar aglomeraciones
EH_UNA_FOTO_54_bb4cc62067
Investigan restos óseos hallados en vivienda de San Nicolás
publicidad

Más Vistas

nl_gigantes_toxicos_cfa5f75082
Asfixian a regios gigantes tóxicos; contaminan con CO2 y plomo
EH_UNA_FOTO_2025_12_09_T090835_329_213736ab0c
Fátima Bosch abandona entrevista tras preguntas incómodas
EH_DOS_FOTOS_1_0a7180b822
Madre del líder de La Luz del Mundo, pide fianza de 5 mdd en NY
publicidad
×