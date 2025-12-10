Venezuela denuncia 'robo descarado' de petrolero por parte de EUA

El Gobierno de Venezuela calificó como un "robo descarado" la confiscación por parte de Estados Unidos de un buque petrolero frente a sus costas y advirtió que llevará el caso a instancias internacionales para denunciar lo que llamó un "grave crimen internacional".

En un comunicado, la Cancillería señaló que este acto se suma al "robo de Citgo", filial de Pdvsa en Estados Unidos, cuya venta fue aprobada por un juez en ese país para pagar a acreedores, y que consideró realizada mediante mecanismos judiciales fraudulentos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció la incautación del petrolero Skipper, de gran tamaño y con falsa bandera, afirmando que se trataba del más grande jamás confiscado y que el buque tenía vínculos previos con contrabando de petróleo iraní, aunque en esta ocasión transportaba crudo venezolano.

La Cancillería venezolana acusó que la acción refleja las verdaderas razones de la agresión prolongada contra el país: no se trata de migración, narcotráfico, democracia ni derechos humanos, sino de apropiación de sus recursos naturales y energéticos. Además, consideró que el acto busca distraer la atención del "show político" realizado en Oslo por la entrega del Premio Nobel de la Paz a la opositora María Corina Machado.

Venezuela reiteró su llamado a la comunidad internacional a rechazar la "agresión vandálica, ilegal y sin precedentes" y aseguró que defenderá con "determinación absoluta" su soberanía, recursos naturales y dignidad nacional. Pdvsa mantiene operaciones de perforación con Chevron, empresa estadounidense que cuenta con licencia del Departamento del Tesoro para operar sin sanciones.

