A continuación te presentamos los puntos más importantes que resaltaron tanto la mandataria federal como los miembros de su Gabinete

Inicio / Nacional / Justicia para migrantes y empleo al alza: Mañanera 8 de julio

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este miércoles "La Conferencia del Pueblo" donde abordó los temas más relevantes.

A continuación te presentamos los puntos más importantes que resaltaron tanto la mandataria federal como los miembros de su Gabinete.

Lamenta muerte de connacional en manos del ICE en Texas

Ante el homicidio de un migrante mexicano en manos de un agente del ICE en Houston, Texas, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que se tomarán otras medidas jurídicas para proteger a los connacionales en el extranjero.

"No podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos".

Por ello, la Secretaría de Relaciones Exteriores presentará este próximo jueves las medidas legales para proceder y prevenir este tipo de delitos.

Aquí te presentamos la nota completa: ICE asesina a un migrante mexicano durante operativo en Texas

Enfatiza esfuerzos por mantener bajos costos de combustibles

Sheinbaum Pardo retomó los acuerdos con gasolineros para recalcar que no se eliminaría el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

"Considerando la inflación del 2024 al 2025 el precio de la gasolina esta un poco más abajo. En términos reales, disminuyó un poco la gasolina. Nuestro objetivo es que siga manteniéndose en ese rango".

Afirmó que se trabaja para bajar el precio del diésel, el cual aumentó por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, cuyo alto al fuego se reactivó. Enfatizó que, de no haberse logrado dichos acuerdos, el costo de los hidrocarburos estaría por encima de los $30 pesos.

"Una pena porque no solo lo que significa una guerra, sino el impacto que tiene sobre los precios de los combustibles, en México y en el mundo entero. Aquí hicimos un esfuerzo muy grande, porque si no lo hubieramos hecho la gasolina hubiera llegado a los $30, $32 pesos". Te sugerimos: EUA lanza ataques contra Irán; acusa de violar alto al fuego

Enfatiza señalamientos por captura de 'El Mayo': Sheinbaum sobre Ken Salazar

La presidenta Claudia Sheinbaum reafirma que el señalamiento contra el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, es por la incongruencia entre los argumentos emitidos sobre la captura de Ismael "El Mayo" Zambada y no por lo dicho contra su antecesor Andrés Manuel López Obrador.

A través de una entrevista, el excanciller mencionó que no contaba con evidencia de que el presidente López Obrador estuviese involucrado con el grupo delictivo liderado por "El Mayo" Zambada.

"Yo no tengo a conocer que esto ocurría. Lo que pasaba en esos tiempos es que se habla mucho de esas preocupaciones [...] Entonces si me hablaban muchas personas de esa preocupación", detalló Ken Salazar.

Se mencionó que Salazar detalló en su libro que menciona a un empresario como fuente y quien lanza dichas acusaciones. Aunque no se menciona su nombre, la presidenta sugiere "que cada quien saque sus conclusiones".

T-MEC podría aplazarse hasta 16 años: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá

"Lo que puede ocurrir en los próximos 10 años que los tres países nos pongamos de acuerdo para alargarlo otros 16, en cualquier momento puede ocurrir eso".

Afirmó que, aunque Estados Unidos aclaró que no se encontraba "interesado" por esta ampliación, eso puede cambiar. Sheinbaum Pardo consideró que la revisión más importante del T-MEC es la de este 2026.

"Pienso, la verdad que se va a renovar por otros 16, aunque sea en cuatro o cinco años, porque la integración económica es enorme".

Destacó que México es el primer país comprador de productos de Estados Unidos, al dejar de adquirir productos provenientes de Asia para darle preferencia al país norteamericano.

IMSS alerta sobre fraudes asociados a inscripciones

También el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, alertó a la ciudadanía sobre los posibles fraudes que se difunden en redes sociales.

"Cuando detectamos estos registros se cancelan y no desaparecen empleos, desaparecen fraudes".

Robledo reiteró que esto se efectúa para proteger los derechos de los trabajadores, pero aquellos que lo efectúen pueden ser acreedores a una multa o infringir alguna ley.

Por ello, dio a conocer que cualquier persona que busque inscribirse al IMSS puede hacerlo de forma directa y sin intermediario, lo cual incluye:

Enfermedades y maternidad Riesgos de trabajo Invalidez y vida Retiro, cesantía y vejez Guarderías y prestaciones sociales

Empleo formal en México sigue al alza

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, destacó el aumento del empleo formal en el país con 22 millones 779 mil 704 puestos de trabajo afiliados al IMSS al 30 de junio de 2026.

"Tan solo en el mes de junio se crearon 61,023 empleos y en lo que va del año se sumaron 262.628 puestos."

Destacó que el crecimiento continúa en sectores estratégicos como transportes y comunicaciones, así como comercios y servicios financieros. Como resultado, también se ve un aumento en el salario base de cotización con $40.20 adicionales a lo establecido.

Inflación continúa a la baja: llega al 3.6%

Atribuido a los acuerdos establecidos para amortiguar el impacto en los precios de combustibles, el secretario de Hacienda afirmó que la inflación continúa en descenso.

La inflación se despegó a partir del comienzo de la guerra en Medio Oriente, cuyo cierre del estrecho de Ormuz disparó los precios del petróleo. Sin embargo, en el mes de junio se registró un 3.6% interanual de inflación, lo que representa un movimiento positivo para la economía mexicana.

México encabeza recuperación económica en salario mínimo

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, reveló que México encabeza la recuperación económica del salario mínimo en el mundo.

Con base en los datos de la OCDE, muestra cómo el país obtuvo una variación real del 125% frente a lo registrado en 2018. Mientras que en índices como los récords alcanzados en exportaciones y la baja de tasa de desempleo entre los países miembros de la organización, al posicionarse en el segundo sitio, tan solo detrás de Japón.

Te recomendamos: Alcanzan exportaciones mexicanas a EUA récord histórico

Enlazan entrega # 31 de Viviendas para el Bienestar

La presidenta Claudia Sheinbaum se enlazó este miércoles para la entrega número 31 de Viviendas del Bienestar, en el Fraccionamiento Infonavit Villas de San Pedro, San Luis Potosí.

Afirmaron que la meta es de 38,000 viviendas para San Luis Potosí, por lo que se busca alcanzar el 35% de la meta de la administración para este 2026.