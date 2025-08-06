Cerrar X
EH_COLLAGE_ffab6d9b5f
Nacional

Liberan a 'chapito' secuestrado y caen cinco 'mayos' en Sinaloa

Un operativo conjunto en Sinaloa permitió el rescate y la detención de una célula armada; decomisan armas, droga y vehículos

  • 06
  • Agosto
    2025

En un operativo conjunto realizado en el poblado Llano de Abajo, en el municipio de Culiacán, autoridades federales lograron la liberación de un hombre vinculado al grupo criminal "Los Chapitos", quien había sido secuestrado presuntamente por integrantes de "Los Mayos", grupo rival dentro del Cártel de Sinaloa.

Dicha acción se ejecutó luego de una denuncia ciudadana anónima que alertó sobre la privación ilegal de la libertad de una persona. 

Con base en este reporte, se organizó un despliegue aéreo y terrestre encabezado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), con apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR).

Hallan a la víctima gracias a segundo reporte

La ubicación de la víctima fue posible gracias a una segunda denuncia que advertía la presencia de hombres fuertemente armados en la comunidad mencionada.

El operativo permitió rescatar con vida al secuestrado, quien posteriormente fue identificado como miembro del grupo "Los Chapitos".

Además, en el lugar fueron detenidas cinco personas señaladas como integrantes de "Los Mayos", entre ellas un menor de edad..

Arsenal asegurado y detenidos a disposición

Durante la intervención, los elementos de seguridad aseguraron un arsenal considerable, incluyendo:

  • 6 armas largas
  • 2 cintas eslabonadas
  • 21 cargadores
  • 1,021 cartuchos útiles
  • 8 chalecos balísticos
  • 16 placas balísticas
  • Dosis de droga
  • 2 vehículos

Todo lo asegurado, junto con los detenidos, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Por otra parte, la persona rescatada recibió atención médica inmediata, y se le brindó orientación legal para que interponga la denuncia correspondiente por el secuestro del que fue víctima.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Realizara_Mexico_simulacro_con_alerta_movil_en_septiembre_e25a865cef
Realizará México simulacro con alerta móvil en septiembre
Ofrece_EUA_recompensa_por_informacion_y_capturar_a_Nicolas_Maduro_d1a69aff7c
Ofrece EUA recompensa por información y capturar a Nicolás Maduro
Decomisan_900_kilos_de_droga_y_armas_tras_operativo_en_Chiapas_090987fc9c
Decomisan 900 kilos de droga tras operativo en Chiapas
publicidad

Últimas Noticias

Realizara_Mexico_simulacro_con_alerta_movil_en_septiembre_e25a865cef
Realizará México simulacro con alerta móvil en septiembre
Abren_inscripciones_para_Jovenes_Construyendo_el_Futuro_5e6559a691
Abren inscripciones para Jóvenes Construyendo el Futuro
Whats_App_Image_2025_08_07_at_4_58_11_PM_7fd2169362
Instalan Comisión Estatal de Desarrollo Social en el estado
publicidad

Más Vistas

estructura_evento_maynez_san_pedro_d44f041ed3
Imputan a cinco rescatistas por caída de escenario en San Pedro
Whats_App_Image_2025_08_06_at_12_47_34_AM_9b8dee6d2e
Cae huachicoleo en Nuevo León en 30% durante el 2025
Captura_de_pantalla_2025_08_05_185945_3aed661ba9
Apagón en Buenos Aires deja casi 60,000 personas sin luz
publicidad
×