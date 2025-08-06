Liberan a 'chapito' secuestrado y caen cinco 'mayos' en Sinaloa

En un operativo conjunto realizado en el poblado Llano de Abajo, en el municipio de Culiacán, autoridades federales lograron la liberación de un hombre vinculado al grupo criminal "Los Chapitos", quien había sido secuestrado presuntamente por integrantes de "Los Mayos", grupo rival dentro del Cártel de Sinaloa.

Dicha acción se ejecutó luego de una denuncia ciudadana anónima que alertó sobre la privación ilegal de la libertad de una persona.

Con base en este reporte, se organizó un despliegue aéreo y terrestre encabezado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), con apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR).

En Culiacán, Sinaloa se implementó un operativo de @SEMAR_mx y @SSPCMexico para liberar a una persona privada de su libertad, se detuvieron a 5 de sus captores quienes son integrantes de una célula delictiva vinculada a “Los Mayos”. La víctima pertenecía a la facción “Los… pic.twitter.com/yKm63HtxEW — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 6, 2025

Hallan a la víctima gracias a segundo reporte

La ubicación de la víctima fue posible gracias a una segunda denuncia que advertía la presencia de hombres fuertemente armados en la comunidad mencionada.

El operativo permitió rescatar con vida al secuestrado, quien posteriormente fue identificado como miembro del grupo "Los Chapitos".

Además, en el lugar fueron detenidas cinco personas señaladas como integrantes de "Los Mayos", entre ellas un menor de edad..

Arsenal asegurado y detenidos a disposición

Durante la intervención, los elementos de seguridad aseguraron un arsenal considerable, incluyendo:

6 armas largas

2 cintas eslabonadas

21 cargadores

1,021 cartuchos útiles

8 chalecos balísticos

16 placas balísticas

Dosis de droga

2 vehículos

Todo lo asegurado, junto con los detenidos, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Por otra parte, la persona rescatada recibió atención médica inmediata, y se le brindó orientación legal para que interponga la denuncia correspondiente por el secuestro del que fue víctima.

Comentarios