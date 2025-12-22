Asalto a camioneta de valores deja dos heridos en Querétaro

Un asalto a una camioneta de valores ocurrido la mañana de este lunes 22 de diciembre de 2025 en la ciudad de Querétaro dejó como saldo dos custodios heridos por arma de fuego y dos presuntos responsables detenidos, uno de ellos con lesiones.

El hecho se registró en las inmediaciones de una institución bancaria ubicada sobre avenida Corregidora Norte, detrás de la plaza comercial Boulevares.

Disparos durante el atraco

De acuerdo con testigos, sujetos armados interceptaron la camioneta de valores y realizaron detonaciones, hiriendo a uno de los custodios que resguardaban la unidad.

La situación fue reportada de inmediato al número de emergencias 911.

Tras el reporte, se desplegó un operativo coordinado entre elementos de las Policías Estatal y Municipal, quienes lograron la detención de dos presuntos implicados en el asalto.

“Alertados desde el Centro de Atención a Emergencias 911, los oficiales arribaron al sitio donde se reportó un robo con violencia en proceso, deteniendo a uno de los sujetos, quien presentaba una lesión”, informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Segundo detenido en Paseo de la República

La dependencia detalló que, mediante el apoyo de herramientas tecnológicas, se logró ubicar a un segundo sospechoso sobre Paseo de la República, a la altura de Jurica, donde fue detenido junto con el vehículo presuntamente utilizado para cometer el ilícito.

Las autoridades confirmaron que los dos custodios lesionados se encuentran estables y reciben atención médica.

Los detenidos serán puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro para continuar con las investigaciones correspondientes.

