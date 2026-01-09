Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_OJOS_3_de12bff570
Nacional

Cae secretaria de Carlos Manzo tras relacionarla con su muerte

Esta mujer aparentemente se encuentra vinculada con el homicidio del expresidente municipal de Uruapan. Con ella son 11 los detenidos por este asesinato

  • 09
  • Enero
    2026

Autoridades dieron a conocer este viernes sobre la detención de Yesenia "N", secretaria particular de Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, por su presunta vinculación con la muerte del expresidente municipal Carlos Manzo, registrada el pasado 01 de noviembre en Michoacán.

Capturan-mujer-relacionada-Carlos-Manzo.jpg

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la mujer fue capturada alrededor de las 16:00 horas, en calles de la colonia Centro, frente a la Casa de la Cultura.

Elementos de seguridad dieron a conocer su detención a través de redes sociales.

Previo a la llegada del poder de Grecia Quiroz, esta mujer fungió como secretaria particular de Carlos Manzo.

También te puede interesar: Avanzan detenciones por homicidio de Carlos Manzo

Ahora son 11 los detenidos por su presunta relación con muerte de Carlos Manzo

Para el 30 de diciembre, autoridades federales detuvieron a un total de 10 personas presuntamente vinculadas con el homicidio del exedil, quien perdió la vida la noche del pasado 01 de noviembre en la Plaza Pública de Uruapan.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, una de las personas detenidas se encontraba relacionada con un grupo del crimen organizado oriundo de Jalisco, mientras que el resto figuraban como escoltas del servidor público.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_01_10_T134013_616_7b57d7f84d
Detienen a tres presuntos extorsionadores en el Centro de CDMX
EH_UNA_FOTO_2026_01_10_T092331_731_eb57079363
SRE pagará nómina atrasada al personal diplomático el lunes
Detienen_Armando_Castilla_Galindo_director_Vanguardia_badbef0d9a
Detienen a director de Grupo Vanguardia; acusa arresto arbitrario
publicidad

Últimas Noticias

G_QWT_Yp_Xk_A_Aj028_205d543bc7
¡Se extrañaba! Rayados debuta en el Clausura 2026 contra Toluca
eua_ataca_objetivos_del_estado_islamico_tras_colapso_en_siria_022a0366ef
EUA ataca a ISIS en Siria tras la muerte de tres estadounidenses
Whats_App_Image_2026_01_08_at_2_44_33_PM_2_54fc4ed7d9
Descarta Secretaría de Educación suspensión de clases por frío
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_01_07_at_9_03_29_PM_427787ba03
MC condena al régimen de Maduro; rechaza intervención militar
Whats_App_Image_2026_01_08_at_1_35_27_AM_8853937894
Expertos proponen alianza hídrica entre NL y Tamaulipas
clases_frio_suspension_26c6e145d4
Analizan autoridades suspender clases por frente frío
publicidad
×