Vicealmirante Farías envía cuarta carta a Sheinbaum por su caso

El vicealmirante de la Secretaría de Marina, Manuel Roberto Farías Laguna, envió una cuarta carta a la presidenta Claudia Sheinbaum para solicitar su intervención en el proceso penal que enfrenta por presuntos vínculos con una red de huachicol fiscal.

Cabe señalar que el mando naval permanece en prisión preventiva en el Centro Federal de Reinserción Social Número 1, conocido como “El Altiplano”, en el Estado de México, bajo la causa penal 325/2025 por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Acusa violaciones al debido proceso

En la misiva, Farías Laguna denunció que se encuentra en un estado de indefensión debido a que, asegura, no ha tenido acceso completo a la carpeta de investigación que integra la Fiscalía General de la República.

“Me deja en un completo estado de indefensión… la información que solicito es para demostrar mi inocencia”, expresó en el documento.

De acuerdo con su versión, desde noviembre de 2025 ha solicitado diversos actos de investigación, sin obtener respuesta favorable, ya que, afirma, la Marina ha reservado la información bajo argumentos de seguridad nacional.

Señala opacidad de la Marina

El vicealmirante sostuvo que la negativa de la institución naval a entregar documentación vulnera su derecho a una defensa adecuada.

Subrayó que, tras 33 años de servicio, no debería enfrentarse a lo que calificó como falta de transparencia, al tiempo que cuestionó que el caso se maneje bajo criterios que, en su opinión, afectan los principios de legalidad.

Farías Laguna también denunció que fue dado de baja de la Marina el 18 de diciembre de 2025 de manera “arbitraria”, sin esperar la resolución definitiva de su situación jurídica.

Aseguró que esta decisión ha tenido consecuencias directas en su entorno familiar, ya que tanto él como sus hijas perdieron acceso a servicios médicos al dejar de percibir ingresos.

Cabe señalar que un juez federal negó su reincorporación al considerar que su regreso podría afectar el interés social y el correcto funcionamiento de la institución.

Red de “Los Primos” y situación legal

Tanto Farías Laguna como su hermano, Fernando Farías Laguna, son señalados por autoridades federales como presuntos líderes de una red de tráfico de combustible conocida como “Los Primos”.

Según las investigaciones, esta organización habría introducido millones de litros de hidrocarburo desde Estados Unidos evadiendo controles fiscales y aduaneros.

Mientras Manuel Roberto permanece en prisión, su hermano continúa prófugo de la justicia.

El despacho legal del vicealmirante informó que la nueva carta ya fue recibida por la Presidencia de la República.

En un documento firmado por Adriana Contreras Vera, directora general de Atención Ciudadana, se notificó la recepción de la solicitud y se indicó que se dará seguimiento para garantizar una respuesta.

Con esta cuarta carta, Farías Laguna busca que el gobierno federal intervenga para que la Marina entregue la información solicitada a través de la FGR, con el objetivo de, según afirma, esclarecer su situación jurídica.

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