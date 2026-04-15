Aseguran 40 kilos de metanfetamina valuada en $500,000 en Morelia

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) aseguró alrededor de 40 kilogramos de metanfetamina durante un operativo interinstitucional realizado en la colonia La Huerta, en la ciudad de Morelia.

De acuerdo con las autoridades, el cargamento tendría un valor aproximado de $500,000 pesos en el mercado ilegal, lo que representa una afectación significativa a las estructuras financieras de grupos criminales que operan en la región.

El aseguramiento fue resultado de labores de inteligencia encabezadas por la Fiscalía de Asuntos Especiales, con el apoyo de distintas corporaciones de seguridad.

En el operativo participaron elementos de la Subsecretaría de Investigación Especializada de la Guardia Civil, así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, quienes desplegaron acciones coordinadas para ubicar el inmueble y asegurar la droga.

Vehículo asegurado refuerza líneas de investigación

Durante la intervención también fue asegurado un vehículo que presentaba alteraciones en sus medios de identificación, lo que abre nuevas líneas de investigación sobre su posible uso en actividades ilícitas.

Las autoridades no descartan que el automóvil esté vinculado a operaciones de transporte de droga o logística criminal dentro de la zona.

Parte de estrategia de seguridad en Michoacán

La FGE informó que este aseguramiento se enmarca dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia enfocada en debilitar a los grupos delictivos y recuperar condiciones de seguridad en la entidad.

La droga y el vehículo quedaron a disposición del Ministerio Público, que ya integra la carpeta de investigación correspondiente para identificar a los responsables y desarticular la red criminal detrás de este cargamento.

Por su parte, la Fiscalía reiteró que continuará trabajando en coordinación con autoridades estatales y federales para combatir los delitos de alto impacto y garantizar la seguridad de la población.

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