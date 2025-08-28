Cerrar X
Nacional

Llama Gertz Manero a 'ganarle' las calles a la delincuencia

El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, llamó a todos los secretarios de Seguridad Pública del país a asumir sus responsabilidades y 'ganar las calles'

  • 28
  • Agosto
    2025

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, llamó a todos los secretarios de Seguridad Pública del país a asumir sus responsabilidades y "ganar las calles" porque de lo contrario se perderá todo el esfuerzo de las Fuerzas Armadas.

Durante la inauguración de la XXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública, el titular de la FGR pidió a los presentes comprometerse a bajar la incidencia de delitos e infracciones elementales, para consolidar los resultados en el combate a la inseguridad.

"Ha habido una vieja tradición de buscar a quién echarle la culpa, vamos a buscar ahora la nueva tradición de asumir las responsabilidades que cada uno de nosotros nos toca, es en esas calles, en las calles de cada una de las poblaciones, en las escuelas, en los transportes públicos, en los sitios de expansión y de comunidad donde se inicia o se contiene el proceso delictivo", dijo.

"Yo quisiera hacerle sentir a ustedes, a muchos los conozco, algunos de ustedes han compartido con nosotros muchos años de trabajo en esto y lo sabemos, es ahí donde tenemos que dar la primera batalla, ustedes tengan la certeza de que el esfuerzo que está haciendo este Gobierno, el esfuerzo de las Fuerzas Armadas, que es verdaderamente extraordinario, se va a perder o no va a tener los resultados sí no ganamos cada una de esas calles".

Expuso que el combate a la delincuencia y la inseguridad, los esfuerzos para conseguir la paz y la tranquilidad, la justicia y la seguridad del país, se gana o se pierde en las calles, en el transporte, los centros de comunitarios y en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Por ello, insistió a los Secretarios de Seguridad en atajar al crimen desde esos niveles, porque su inatención trae como consecuencia que se convierta en un "monstruo".

"Después va creciendo y se convierte en un monstruo que en un momento dado puso en jaque a toda la sociedad mexicana, afortunadamente las cifras nos están demostrando y la percepción de la comunidad es en un sentido muy positivo, pero si no asumimos cada una de las partes la responsabilidad de contener el sistema de creación de delitos que se hace en una relación muy cercana entre la población, la prevención y la delincuencia, el asunto no se resuelve", expuso.


