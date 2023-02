Manifestación a favor del INE es una 'farsa': Mario Delgado

La manifestación realizada en el Zócalo de la Ciudad de México a favor del Instituto Nacional Electoral (INE) fue calificada por el presidente Nacional de Morena, Mario Delgado, como una 'farsa'.

Por medio de un comunicado difundido a través de redes sociales, Delgado acusó a quienes encabezaron la protesta contra el Plan B de la Reforma Electoral de querer regresar a 'un pasado corrupto, donde podían cometer fraudes electorales'.

El dirigente de Morena aseguró que esta manifestación es en realidad una marcha de la derecha en contra de la transformación del país y no de la ciudadanía, pues aseguró que quienes encabezan esta protesta quieren mantener las prácticas del antiguo régimen y seguir manipulando a las autoridades electorales.

“Ese es el fondo, lo demás es la excusa. Gritan el ‘INE no se toca’ pero en realidad piensan 'García Luna y Felipe Calderón no se tocan', 'la corrupción no se toca', 'el influyentísimo no se toca'”, se lee en el comunicado.