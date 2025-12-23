Podcast
Whats_App_Image_2025_12_22_at_11_03_51_PM_cec156a7d6
Finanzas

‘Ahorcan’ deudas a la economía de consumidores en EUA

Las tarjetas de crédito lideran los atrasos con 12.41%, reflejando la presión económica que enfrentan los hogares estadounidenses

  • 23
  • Diciembre
    2025

Actualmente, las deudas están “ahorcando” las finanzas de los consumidores en Estados Unidos, y para muestra es que las tasas de morosidad en ese país registran —en algunos casos— niveles no vistos desde 2020, año en que inició la pandemia.

Según un análisis basado en datos de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, el porcentaje más alto lo registran las tarjetas de crédito con una tasa de 12.41% de morosidad en ese país, al cierre del tercer trimestre del 2025.

Esa cifra se coloca en niveles no vistos desde el 1.er trimestre de 2011.

La segunda tasa más alta es la de préstamos estudiantiles con 9.36%, la cual no presentaba un desempeño similar desde el 1er trimestre del 2020 (sin contar el dato del 2do trimestre de 10.16%).

Posteriormente, se ubican los préstamos de automóviles con una tasa de morosidad de 5.02%, también la más alta desde el 2.º trimestre del 2020.

Otro caso es el de los morosos graves (más de 90 días), en donde el porcentaje es de 2.98% al cierre del tercer trimestre de 2025, siendo el más alto desde el 1er trimestre del 2020.

La tasa más baja de morosidad la tienen los créditos hipotecarios, con un porcentaje de 0.83%, según datos al cierre del tercer trimestre de 2025.

Expertos destacan que la morosidad en Estados Unidos se debe a una combinación de factores económicos y personales.

Entre ellas se encuentran una inflación alta que erosiona el poder adquisitivo, gastos imprevistos (como deudas médicas), el uso excesivo de crédito, la pérdida de empleos durante recesiones y un sistema donde el acceso fácil al crédito impulsa el endeudamiento.

Esto hace a las familias vulnerables ante choques económicos, resultando en pagos atrasados, especialmente en tarjetas de crédito, como se vio tras la pandemia.

Coinciden en que la morosidad es un reflejo de la presión económica sobre los hogares, exacerbada por un alto nivel de deuda y la fragilidad ante eventos inesperados.

WhatsApp Image 2025-12-23 at 12.05.28 AM.jpeg


