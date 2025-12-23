Podcast
Internacional

Muere uno tras ataque de EUA a lancha en el Pacífico

Un operativo de Estados Unidos en aguas internacionales del Pacífico Oriental terminó con la destrucción de una lancha presuntamente ligada al narcotráfico

  • 23
  • Diciembre
    2025

Estados Unidos volvió a realizar un operativo contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Pacífico Oriental, con saldo de una persona fallecida tras la destrucción de una lancha en aguas internacionales.

El Comando Sur de Estados Unidos informó que la embarcación, catalogada como “de bajo perfil”, fue interceptada y neutralizada como parte de las acciones de combate al tráfico de drogas en rutas marítimas.

Durante el operativo, una persona que viajaba a bordo perdió la vida, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer su identidad ni mayores detalles sobre la carga que transportaba la lancha

Contexto político y regional

La acción ocurrió el mismo día en que el presidente Donald Trump sugirió públicamente que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, “haría bien” en dejar el poder, además de lanzar críticas contra el presidente colombiano, Gustavo Petro.

Ambos gobiernos han cuestionado en repetidas ocasiones este tipo de operativos estadounidenses.

Señalamientos y denuncias

Tanto Venezuela como Colombia han calificado estas acciones como posibles “ejecuciones extrajudiciales”, al considerar que no se respetan procesos judiciales ni se esclarecen plenamente los hechos.

Uno de los casos incluso fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de que un pescador muriera en un operativo similar en septiembre pasado.

Cifras que generan polémica

De acuerdo con reportes oficiales, Estados Unidos ha destruido más de 30 lanchas en operativos de este tipo, con un saldo superior a 100 personas muertas, sin embargo no se ha precisado cuántos de estos casos están plenamente vinculados al narcotráfico ni se han difundido detalles sobre los presuntos cargamentos incautados.

 


