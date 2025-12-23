Podcast
Internacional

Trump quiere Groenlandia: nombra a embajador para negociaciones

El gobierno danés calificó de inaceptable el nombramiento de Jeff Landry y sus dichos sobre anexar Groenlandia a Estados Unidos

  • 23
  • Diciembre
    2025

El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca dijo estar este lunes “profundamente disgustado” por el nombramiento del presidente estadounidense Donald Trump de un enviado especial para Groenlandia que declaró su deseo de que la isla se convierta en parte de Estados Unidos.

“Estoy profundamente disgustado por este nombramiento de un enviado especial. Y estoy particularmente disgustado por sus declaraciones, que consideramos completamente inaceptables”, declaró Lars Løkke Rasmussen a una cadena de televisión danesa.

Rasmussen dijo que convocará al embajador estadounidense en Dinamarca en respuesta a la decisión del Gobierno de Trump.

Trump anunció el nombramiento de Jeff Landry, gobernador de Louisiana, como enviado especial para Groenlandia. “Jeff comprende la importancia de Groenlandia para nuestra seguridad nacional y promoverá firmemente los intereses de nuestro país para la seguridad, la protección y la supervivencia de nuestros aliados y, de hecho, del mundo”, publicó Trump en Truth Social.

Al agradecer a Trump por el nombramiento, Landry dijo que era un “honor servir como voluntario para que Groenlandia forme parte de Estados Unidos”. También afirmó que “eso no afecta en absoluto” su cargo como gobernador de Louisiana.

Trump ha declarado repetidamente su deseo de anexar Groenlandia —una enorme isla rica en recursos en el Atlántico y territorio autónomo de Dinamarca—, alegando que esto es necesario para la seguridad estadounidense.

El vicepresidente J. D. Vance realizó una controvertida visita a la isla en marzo, en la que afirmó varias veces que era vulnerable y que Estados Unidos “no tenía otra opción” que aumentar su presencia allí.


Etiquetas:
