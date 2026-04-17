Gobierno aprueba nueva Ley de Cine y regula uso de IA en cultura

La titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, anunció este viernes la aprobación de una nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, así como reformas a la Ley de Derecho de Autor, con el objetivo de fortalecer al sector cultural y proteger a quienes trabajan con la voz y la imagen en México.

Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la funcionaria calificó ambas medidas como “dos grandes noticias” para la industria cultural, tras su aprobación el pasado miércoles.

Una ley que moderniza al cine tras 30 años

Curiel de Icaza explicó que la nueva legislación sustituye un marco normativo con tres décadas de antigüedad, adaptándolo a la realidad actual de la industria audiovisual.

“Esta ley es una actualización después de 30 años… hoy el cine tiene un ecosistema mucho más complejo”, señaló Curiel.

A diferencia de la antigua Ley de Cinematografía, el nuevo ordenamiento incorpora no solo el cine tradicional, sino también el entorno digital, las plataformas de streaming y las nuevas formas de producción global.

Uno de los principales cambios es el giro hacia un enfoque basado en derechos culturales, donde no solo se considera a los productores, sino también a exhibidores y audiencias.

“La ley no está pensada únicamente en el mercado, incluye el derecho del público”, destacó.

El nuevo marco promueve la participación de comunidades, el acceso equitativo a incentivos y la descentralización de apoyos para que más regiones del país puedan contar sus propias historias.

Más apoyo al cine mexicano y mayor exhibición

Entre los puntos clave, la secretaria subrayó que el Estado garantizará un incremento progresivo en el fomento al cine nacional.

Además, se fortalece la presencia del cine mexicano en salas:

Se mantiene el 10% de exhibición obligatoria

de exhibición obligatoria Se amplía el tiempo mínimo en cartelera de 7 a 14 días

Se establecerán revisiones periódicas para asegurar su cumplimiento

“Es una herramienta de soberanía cultural… para tener narrativas propias”, afirmó.

Otro eje central es la creación de un acervo nacional bajo resguardo de la Cineteca Nacional, con el fin de preservar el patrimonio audiovisual del país.

“Estamos construyendo una memoria del patrimonio audiovisual… todo lo que se filma en México”, explicó.

Este sistema permitirá conservar, restaurar y digitalizar contenidos que anteriormente no contaban con un archivo centralizado.

Regulación de inteligencia artificial en el sector cultural

En paralelo, se aprobaron reformas a la Ley de Derecho de Autor y a la Ley Federal del Trabajo para regular el uso de tecnologías como la inteligencia artificial.

La medida responde a demandas de actores y artistas de doblaje, quienes denunciaron el uso indebido de sus voces e imágenes.

“Se establece que cualquier uso mediante herramientas tecnológicas requiere autorización expresa e informada”, puntualizó.

La reforma reconoce la voz y la imagen como parte de la identidad profesional y busca evitar la suplantación o explotación sin remuneración.

Además, la funcionaria aclaró que la legislación distingue entre usos indebidos y expresiones legítimas como la sátira o la parodia.

“La libertad de expresión en este país es fundamental… son cosas distintas”, afirmó.

Durante el anuncio, también se destacó el avance del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, que busca atender a más de siete millones de jóvenes mediante actividades culturales.

Como parte de esta estrategia, se realizará el festival “Puerto Sonoro” en Veracruz, con acceso gratuito y participación de artistas locales e internacionales como Martin Garrix.

“Nos basamos en lo que nos van pidiendo las comunidades… es un encuentro para jóvenes y familias”, explicó.

Asimismo, se anunció la participación de Los Ángeles Azules en Cancún como parte del mismo circuito cultural.

Comentarios