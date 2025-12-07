Podcast
Nacional

Masacre en Valle de Santiago deja 4 muertos y 6 heridos

Un ataque armado contra una reunión familiar en Valle de Santiago dejó cuatro muertos y seis lesionados. Autoridades investigan

  • 07
  • Diciembre
    2025

La tarde del sábado 6 de diciembre se registró una masacre en la colonia 20 de Noviembre, en el municipio de Valle de Santiago, donde cuatro personas murieron y seis más resultaron heridas, según reportes preliminares.

El ataque ocurrió alrededor de las 19:00 horas, cuando un grupo de personas convivía afuera de un domicilio ubicado sobre la calle Durango.

Detonaciones y primeros auxilios

Vecinos alertaron al 911 tras escuchar múltiples disparos. Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y encontraron a varias personas heridas por arma de fuego.

Paramédicos confirmaron que cuatro de las víctimas ya no tenían signos vitales.

Las seis personas lesionadas fueron trasladadas por sus propios medios a un hospital local.

De acuerdo con los primeros reportes, cuatro hombres descendieron de un vehículo y comenzaron a disparar directamente contra la familia reunida. Tras el ataque, abordaron nuevamente el automóvil y huyeron con rumbo desconocido.

Peritajes e investigación en curso

La zona fue asegurada por la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía Municipal y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Agentes de Investigación Criminal realizaron el levantamiento de indicios para integrar la carpeta de investigación.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para practicarles la necropsia de ley.

Hasta el momento no se ha confirmado la identidad de las víctimas ni de los lesionados.


Comentarios

