Internacional

Tiroteos golpean a más de 115 ciudades en Estados Unidos

Semanas previa a esta fecha, se reportaron ataques armados en por lo menos 35 ciudades. Sin embargo, la cifra del día de hoy se cuadriplicó

  • 08
  • Diciembre
    2025

Los tiroteos registrados en más 100 ciudades durante el pasado fin de semana en Estados Unidos, dejaron al menos 223 víctimas.

De acuerdo con la base de Gun Violence Archive con corte del 05 al 07 de diciembre, se registraron un total de 177 tiroteos. Esto provocó que se registraran 223 víctimas, de las cuales, 71 perdieron la vida.

G7DCmW3WIAAjwsA.jpg

Estado con más tiroteos 

Según los datos recopilados, la entidad con más tiroteos fue Illinois con 17 ataques armados, seguido por:

  • Ohio: 14 tiroteos
  • Texas y Florida: 11 tiroteos
  • Maryland: 10 tiroteos
  • California, North Carolina y Tennessee: 8 tiroteos

G7OZL2zXgAAHs1f.jpg

Ciudad con más tiroteos

Por otra parte, la ciudad con más agresiones armadas fue Chicago, con una decena de hechos criminales, los cuales, sorpresivamente solo reportaron una persona fallecida y 11 heridas.

Seguido de Chicago se encuentran las siguientes ciudades:

  • Milwaukee, Cincinnati, Baltimore y Philadelphia: 5 tiroteos
  • Cleveland, Houston, Alexandria, Brooklyn, Indianapolis y Memphis: 3 tiroteos.

G7OZL4zWsAAXq0L.jpg

Aseguran a 63 de 177 responsables

En estos hechos de violencia se reportó que al menos 63 personas fueron retenidas por estos delitos. 

G7IAB0-a8AA8CDv.jpg

Según la base de datos, los presuntos criminales fueron:

  • Abatidos: 14 personas
  • Heridos: 7 personas
  • Arrestados: 42 personas

 


