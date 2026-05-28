México eliminará uso de colorante Rojo 3 pasa alimentos y bebidas

La Secretaría de Salud (Ssa) federal determinó prohibir el uso del colorante artificial eritrosina, conocido popularmente como Rojo 3, en la elaboración de alimentos, bebidas y suplementos alimenticios debido a los riesgos sanitarios asociados a su consumo.

La medida fue publicada este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se establece un plazo de 24 meses para que los fabricantes sustituyan este aditivo en sus productos.

La dependencia federal sustentó la decisión en diversos estudios científicos que vinculan el consumo del Rojo 3 con riesgos de toxicidad crónica y carcinogenicidad.

Estudios advierten riesgos para la salud

En el acuerdo publicado, la Secretaría de Salud recordó que la Evaluación de Seguridad de Eritrosina en Alimentos, presentada ante el Consejo Científico de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en septiembre del año pasado, ya advertía sobre los niveles de exposición al colorante en la población mexicana.

“En consecuencia, aun bajo escenarios de refinamiento, la exposición estimada se mantiene cercana o superior a la IDA; este hallazgo indica que el consumo de eritrosina, según los usos previstos en México, representa un riesgo no aceptable para la salud de la población”, señaló la dependencia.

La Secretaría indicó que la exposición al colorante mediante alimentos supera hasta en dos veces la ingesta diaria admisible (IDA), lo que motivó la decisión de retirarlo del mercado.

Fabricantes tendrán dos años para sustituirlo

El acuerdo establece que durante el periodo de transición los productores deberán realizar ajustes en sus fórmulas y efectuar nuevos estudios de vida de anaquel para garantizar la seguridad y estabilidad de los productos.

“Para evitar daños a la salud de la población, resulta necesario eliminar el uso de eritrosina y sus lacas rojo alimentos 14, rojo 3 FD&C No. CI: 45430, SIN: 127, en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios”, detalló la publicación.

Con esta decisión, queda sin efecto el acuerdo emitido originalmente en 2012 y modificado posteriormente en 2013 y 2016, mediante el cual se autorizaba el uso del colorante en productos alimenticios.

Estados Unidos también lo prohibió

La prohibición en México ocurre meses después de que Estados Unidos retirara también la autorización para utilizar el Rojo 3 en alimentos y bebidas a principios de 2025.

Al igual que ahora ocurre en México, las autoridades estadounidenses otorgaron un plazo de dos años a la industria para sustituir el colorante artificial.

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