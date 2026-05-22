UE prevé altos precios de petróleo y gas hasta finales de 2027

La Unión Europea advirtió que los precios del petróleo y el gas se mantendrán por encima de los niveles previos al conflicto con Irán al menos hasta finales de 2027, escenario que continuará presionando la inflación y afectando el crecimiento económico de la región.

La advertencia fue realizada este viernes por funcionarios europeos durante la reunión del Eurogrupo, organismo que reúne a los ministros de Finanzas de los países que integran la eurozona.

Energía impulsará inflación en Europa

El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, señaló que el incremento en los precios energéticos será el principal factor detrás del aumento inflacionario previsto para los próximos años.

De acuerdo con las proyecciones europeas, la inflación alcanzaría 3.1% este año y 2.4 por ciento en 2027, cifras superiores a las estimaciones anteriores.

“Prevemos que esta inflación energética se vaya filtrando gradualmente también a distintos sectores de la economía”, declaró Dombrovskis.

El funcionario explicó que el encarecimiento del petróleo y el gas no solo impactará el consumo energético, sino también productos y servicios relacionados con transporte, manufactura y cadenas de suministro.

Por su parte, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, aseguró que incluso si el conflicto en Medio Oriente concluyera de inmediato, los efectos económicos continuarían reflejándose durante varios años.

“Aun si el conflicto terminara ahora, los efectos retardados harían que los precios de los bienes permanecieran elevados”, afirmó Lagarde.

La titular del BCE reconoció que el impacto de la crisis energética dejará precios más altos una vez superada la emergencia internacional.

“Probablemente sea un hecho que los niveles de precios serán más altos al final de esta crisis”, sostuvo.

Ante el escenario inflacionario, Christine Lagarde indicó que el Banco Central Europeo continuará evaluando posibles medidas para mantener la estabilidad de precios alrededor del objetivo del 2%.

Sin adelantar decisiones sobre futuras tasas de interés, la funcionaria explicó que el organismo seguirá analizando la evolución de la economía.

“Seguiremos un enfoque basado en datos y de reunión por reunión para determinar la orientación de política monetaria más adecuada”, puntualizó.

Lagarde también hizo referencia a las reservas energéticas de la Unión Europea y a la capacidad del bloque para responder ante posibles interrupciones en el suministro.

Estrecho de Ormuz preocupa a Europa

El presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, destacó que uno de los principales factores de preocupación es la situación en el estrecho de Ormuz, paso estratégico por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo y gas consumido en el mundo.

Pierrakakis señaló que para Europa el fin de la crisis implicaría recuperar la libre navegación en la zona sin riesgos adicionales para el comercio energético internacional.

Crecimiento económico se desacelera

Las nuevas proyecciones económicas también muestran una desaceleración en el crecimiento de la eurozona.

Según el Eurogrupo, la economía europea crecería 0.9% este año y 1.2% en 2027, cifras menores a las previstas anteriormente.

Pese al escenario de menor crecimiento y alta inflación, las autoridades europeas descartaron por ahora un panorama de recesión.

“Estamos claramente lejos de un escenario de recesión”, afirmó Pierrakakis.

Por otra parte, la persistencia de los altos precios energéticos mantiene a Europa en alerta frente a posibles efectos económicos prolongados derivados de la crisis internacional y la volatilidad en los mercados petroleros.

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