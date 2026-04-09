México importa 75% del gas natural; Presidencia impulsa soberanía

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que México enfrenta una fuerte dependencia del gas natural importado, al señalar que actualmente el 75% del consumo proviene del extranjero, principalmente de Estados Unidos.

Ante este escenario, planteó una estrategia que combina el uso del gas con la expansión acelerada de energías renovables.

Desde Palacio Nacional, la mandataria fue directa: “México depende en su consumo de gas natural de 75 por ciento que viene de importación”.

Advirtió que, de no cambiar el rumbo, el país podría incrementar aún más esa dependencia en los próximos años.

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Gas natural seguirá como base del sistema eléctrico

Sheinbaum dejó claro que el gas natural no desaparecerá en el corto plazo, ya que es clave para garantizar estabilidad en la generación eléctrica.

Explicó que las plantas que operan con este combustible funcionan de manera continua, lo que permite sostener la demanda energética del país.

“Para una parte de la generación eléctrica es importante seguir utilizando gas natural”, dijo, al subrayar que estas plantas operan las 24 horas del día.

Sin embargo, enfatizó que no será la única fuente energética. El plan contempla diversificar la matriz energética con tecnologías limpias.

Apuesta por energías renovables

La jefa del Ejecutivo anunció que su administración acelerará el desarrollo de energías renovables, incluyendo solar, eólica, geotérmica e hidráulica, con proyectos que deberán contar con el respaldo de las comunidades.

“Vamos a aumentar la energía solar, la del viento, la geotérmica y vamos a eficientar la hidráulica”, afirmó.

También adelantó que se buscará aprovechar mejor la infraestructura existente sin necesidad de construir nuevas presas, en aquellos casos donde sea viable.

Además, alertó que depender del gas extranjero expone a México a riesgos externos, como variaciones de precios o fenómenos climáticos.

Recordó episodios recientes en los que condiciones extremas en Estados Unidos afectaron el suministro.

“Hubo una helada tremenda… sube mucho el precio del gas. Entonces, ¿qué pasa con México?”, cuestionó.

Este contexto, dijo, refuerza la necesidad de fortalecer la soberanía energética como un pilar estratégico del país.

Expertos definirán el futuro del gas no convencional

Sobre el uso de gas no convencional, como el de lutitas, la mandataria descartó tomar decisiones apresuradas o replicar modelos como el de Estados Unidos, donde se utiliza el fracking.

“¿Se debe utilizar de la misma manera? No, porque tiene muchos impactos ambientales y utiliza mucha agua”, sostuvo.

En su lugar, anunció la conformación de un grupo de especialistas, provenientes de instituciones como la UNAM y el IPN, que evaluarán nuevas tecnologías para determinar la mejor ruta para México.

“Queremos que nos ayuden a tomar la mejor decisión posible para el futuro del país”, explicó.

Sheinbaum también respondió a versiones que vinculaban sus anuncios energéticos con reuniones recientes con inversionistas internacionales, como el fondo BlackRock.

Negó cualquier relación directa entre estos encuentros y decisiones sobre política energética.

“Es un fondo muy importante… nos reunimos para conocer su visión sobre México, como lo hacemos con muchos actores”, aclaró.

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Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo Federal insistió en que el fortalecimiento energético no será inmediato, sino un proceso gradual que podría tomar más de una década.

Reiteró que el objetivo central es garantizar el desarrollo del país sin comprometer el medio ambiente.

“México debe garantizar su soberanía… y una parte fundamental es la soberanía energética”, concluyó.

El plan, adelantó, se presentará con mayor detalle en los próximos días, junto con el grupo de expertos que definirá el rumbo técnico de dicha estrategia.

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