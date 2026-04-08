Presenta Sheinbaum plan para impulsar producción de gas natural

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó la nueva Estrategia para Fortalecer la Soberanía Energética, un plan que busca reducir la dependencia del gas natural importado mediante el aprovechamiento de reservas nacionales y el impulso a energías limpias.

“¿Qué ponemos en el centro? La soberanía… el desarrollo del país… el futuro ambiental”, enfatizó la mandataria al detallar los ejes del proyecto durante su conferencia matutina.

Tres pilares: eficiencia, renovables y gas nacional

La estrategia se sustenta en tres acciones principales: mejorar la eficiencia energética con equipos de menor consumo, ampliar la generación con fuentes renovables y explotar reservas de gas natural en yacimientos convencionales.

En el caso de los recursos no convencionales, el gobierno integrará un comité de especialistas que analizará su viabilidad. Este grupo, conformado por científicos en áreas como geología, medio ambiente y manejo de agua, emitirá recomendaciones en un plazo de dos meses.

Sheinbaum subrayó que la transición no será inmediata. “No es que mañana ya lo tenemos. Van a ser 10, 15 años para poder desarrollar este tipo de producción de gas”, explicó.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, presentó el diagnóstico y la ruta del Gobierno federal para enfrentar la alta dependencia de gas natural en el país, un insumo clave para la generación eléctrica, la industria y el crecimiento económico.

Durante la conferencia matutina, la funcionaria advirtió que el energético es estratégico para la soberanía nacional, pero reconoció que México enfrenta una vulnerabilidad importante por su dependencia del extranjero.

“Es un tema de la mayor relevancia para la soberanía energética de nuestro país”, señaló González.

Alto consumo y fuerte dependencia del exterior

Actualmente, México consume cerca de 9 mil millones de pies cúbicos diarios de gas natural, de los cuales solo 2 mil 300 millones son producidos por Pemex, mientras que 6 mil 800 millones provienen del extranjero.

Esto significa que el país importa el 75% del gas que utiliza, principalmente desde Estados Unidos, una tendencia que se acentuó desde 2010 tras la caída en la producción nacional.

La secretaria explicó que este declive se prolongó hasta 2018, cuando comenzó a estabilizarse, aunque sin revertir la dependencia.

Uno de los casos emblemáticos es el yacimiento de Cantarell, cuya sobreexplotación generó complicaciones técnicas y económicas.

El gas disponible en esa zona contiene cerca de 40% de nitrógeno, lo que encarece su procesamiento.

“La explotación de ese gas natural es muy costosa, dado que primero tenemos que descontaminarlo”, explicó.

Electricidad, principal destino del gas

El mayor consumo de gas natural en México se concentra en la generación eléctrica, y la tendencia continuará al alza rumbo a 2030.

El Gobierno prevé siete nuevas plantas de ciclo combinado entre 2026 y 2027 y cinco adicionales dentro del plan de fortalecimiento eléctrico.

Estas centrales utilizan gas natural por su eficiencia y menor impacto ambiental frente a combustibles como el carbón.

Además, el energético también será clave en producción de fertilizantes (Pemex), industria y polos de desarrollo y uso doméstico

Se estima que la demanda crecerá alrededor de 30% al final del sexenio.

Gas de EUA y riesgos para México

El gas importado proviene en su mayoría de Estados Unidos, especialmente de Texas, mediante infraestructura fronteriza con 22 puntos de internación.

Cinco de estos concentran casi el 70% del suministro:

Camargo y Matamoros (Tamaulipas)

Ojinaga y San Isidro (Chihuahua)

Los Algodones (Baja California)

Se trata principalmente de gas de lutitas (shale gas) extraído mediante fracturación hidráulica.

La funcionaria advirtió que esta dependencia implica riesgos:

Variaciones de precios internacionales

Eventos climáticos en EUA

Conflictos geopolíticos

“Nos genera incertidumbre en la garantía del suministro y nos hace vulnerables”, afirmó.

Ante este escenario, el Gobierno plantea una estrategia dual:

Transición energética

Incrementar la generación con energías limpias del 24% actual al 38% en 2030, principalmente con plantas solares y eólicas.

Producción nacional

Aprovechar las reservas propias para elevar la extracción de gas natural y reducir importaciones.

“Hay una necesidad de anticiparnos a estas vulnerabilidades y fortalecer la seguridad energética del país”, subrayó.

Por su parte, el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, explicó que México cuenta con importantes reservas de gas tanto en yacimientos convencionales como no convencionales.

Detalló que el potencial en campos convencionales asciende a 83 mil 138 millones de pies cúbicos, mientras que en los no convencionales alcanza los 141 mil 494 millones.

Según las proyecciones, Pemex podría producir 4 mil 49 millones de pies cúbicos diarios para 2030 y hasta 8.6 mil millones en la próxima década, si se incorporan los recursos no convencionales.

La secretaria concluyó que el país debe anticiparse a los riesgos globales:

“Existe una necesidad de fortalecer la seguridad energética del país”.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo Federal aclaró que, pese al impulso a la producción nacional, México mantendrá sus contratos de importación con Estados Unidos, al considerar que la transición será gradual.

No obstante, insistió en que fortalecer la soberanía energética es una decisión estratégica para garantizar el desarrollo del país a largo plazo.

Comentarios