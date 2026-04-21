México refuerza alianza con Japón en comercio e inversión

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que sostuvo una conversación con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, en la que ambas mandatarias coincidieron en la importancia de fortalecer la relación estratégica entre sus países.

El diálogo, realizado el lunes por la tarde, abordó temas clave como inversión, comercio y cooperación internacional, en un contexto de creciente intercambio económico entre ambas naciones.

Ayer por la tarde sostuvimos una conversación muy productiva con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi.

Hablamos de la importancia de fortalecer las relaciones entre ambos países en el terreno de la inversión, el comercio y la cooperación. Agradecí el apoyo de su Agencia… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 21, 2026

Impulso a la inversión y el comercio

A través de un mensaje en redes sociales, la titular del Ejecutivo destacó que la conversación fue “muy productiva” y permitió avanzar en acuerdos para consolidar los vínculos bilaterales.

“Ayer por la tarde sostuvimos una conversación muy productiva con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Hablamos de la importancia de fortalecer las relaciones entre ambos países en el terreno de la inversión, el comercio y la cooperación”, señaló.

Sheinbaum subrayó que Japón es un socio estratégico para México, particularmente por la presencia de empresas niponas en territorio nacional.

Cooperación ambiental, eje clave

Uno de los puntos centrales del diálogo fue la colaboración en materia ambiental. La mandataria mexicana agradeció el respaldo de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), que ha participado en proyectos relacionados con el saneamiento de ríos y la reducción de la contaminación atmosférica.

“Agradecí el apoyo de su Agencia de Cooperación en materia ambiental para saneamiento de ríos y contaminación atmosférica y propuse seguir ampliando este marco para otros temas”, añadió la mandataria.

Sheinbaum recordó que actualmente operan en México más de 1,600 empresas japonesas, las cuales generan alrededor de 350 mil empleos directos, lo que refleja la relevancia de esta relación económica.

Este intercambio, apuntó, ha sido clave para el desarrollo industrial y la generación de oportunidades laborales en distintas regiones del país.

Finalmente, la jefa del Ejecutivo reiteró que ambas naciones acordaron dar continuidad a los trabajos conjuntos para fortalecer la relación estratégica.

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