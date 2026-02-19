Podcast
Nacional

Morena respaldará reforma electoral de Sheinbaum

El diputado Ricardo Monreal afirmó que la bancada apoyará de forma unánime la iniciativa que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum

  • 19
  • Febrero
    2026

A escasos días de que la presidenta Claudia Sheinbaum envíe su propuesta de la reforma electoral, el diputado y coordinador de Morena en el Congreso, Ricardo Monreal, afirmó que el partido apoyará la iniciativa que será entregada el proximo martes de manera unánime.

Fue durante un breve encuentro con los medios donde Monreal aseguró que en Morena se acordó respaldar en su totalidad el proyecto.

“El acuerdo unánime del grupo parlamentario de Morena de que, como venga, la iniciativa de la presidenta el próximo martes, la vamos a respaldar unánimemente en Morena”.

Además, el coordinador de Morena mencionó que, pese al ambiente ríspido que se pueda generar con las bancadas aliadas, se trabajará para que la relación entre partidos no se rompa.

“Vamos a hacer el esfuerzo por convencer a los aliados, PT y PVEM, a quienes respetamos y con quienes estamos conversando”, dijo Monrreal.

En cuanto al documento sobre la norma que fue filtrado este miércoles, el diputado mencionó que nadie conoce la iniciativa.

“Todo lo que se ha dicho y filtrado son especulaciones”, asegurando que la única persona que la conoce es Sheinbaum.

“Lo importante es que todos refrendemos el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum en su propósito de presentar la iniciativa. Vamos a respaldarla unánimemente en Morena”, reiteró Monrreal.

Además, en el mismo sentido que la presidenta, el diputado adelantó que en la reforma podría incluirse el “endurecimiento de las normas en materia de fiscalización para evitar este tipo de dinero ilícito en las campañas”.

Por último, el legislador zacatecano aseguró que durante la reunión plenaria que se realizó de manera previa, se centró en la toma de decisiones sobre la agenda prioritaria, entre las que destacó la reforma electoral, así como el acuerdo unánime de respaldarla.


