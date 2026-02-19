Suprema Corte confirma amparo fiscal a General Motors

La Suprema Corte dejó firme el amparo que obtuvo General Motors para que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa vuelva a revisar si procede una deducción por pérdidas en la venta de acciones por $2,599,631 pesos, un criterio que podría disminuir o incluso anular créditos fiscales determinados por el SAT por el ejercicio 2008.

La decisión se tomó con siete votos contra dos, al respaldar el proyecto del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, quien planteó desechar la revisión promovida por la Secretaría de Hacienda al considerar que el asunto no planteaba un tema de constitucionalidad, sino de legalidad sobre cómo se aplicaron disposiciones de la Ley del ISR.

En minoría, las ministras Lenia Batres y María Estela Ríos sostuvieron que sí había un ángulo constitucional por el impacto en el deber de contribuir al gasto público y advirtieron del efecto que pueden tener estos litigios de grandes contribuyentes en el sistema fiscal.

El caso se originó en créditos por ISR consolidado omitido de 2008 y 2011 determinados en 2016 y 2017, que el TFJA había validado en marzo de 2024, pero un tribunal colegiado concedió el amparo para que el propio TFJA reanalice la deducción por pérdidas, y ese amparo es el que ahora queda confirmado tras la resolución de la Corte.

Comentarios