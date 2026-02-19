Podcast
Nacional

Michoacán revisa pruebas por homicidio sobre Carlos Manzo

La Fiscalía confirmó que tres personas han sido detenidas en el marco de la investigación por el homicidio del exalcalde

  19
  Febrero
    2026

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que se encuentra en proceso de revisión del material audiovisual presentado por la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, relacionado con la investigación por el homicidio de su esposo, el exalcalde Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

De acuerdo con la autoridad estatal, el material entregado consiste en entre 11 y 14 videos, los cuales están siendo sometidos a análisis técnico y jurídico para determinar su autenticidad, procedencia y viabilidad legal como elementos de prueba dentro de la carpeta de investigación.

Revisión técnica y legal antes de integrarlos al expediente

El fiscal estatal, Carlos Torres Piña, señaló que el objetivo es verificar que los archivos no hayan sido manipulados ni alterados, así como confirmar que cumplen con los requisitos establecidos por la ley para su incorporación formal al proceso penal.

La Fiscalía precisó que, hasta el momento, la entrega del material no implica automáticamente la apertura de una nueva línea de investigación contra las personas señaladas, ya que primero debe concluirse el análisis pericial correspondiente.

Señalamientos contra actores políticos

Grecia Quiroz solicitó que, en caso de acreditarse la validez del contenido, se investigue a Raúl Morón Orozco, Leonel Godoy Rangel e Ignacio Campos Equihua, a quienes menciona en relación con el homicidio ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en Uruapan.

La alcaldesa ha señalado que los videos habrían sido grabados por el propio Manzo antes de su muerte y que en ellos advertía posibles riesgos en su contra. No obstante, la autoridad ministerial reiteró que cualquier determinación dependerá de los resultados técnicos y jurídicos.

Detenciones y líneas de investigación abiertas

En paralelo, la Fiscalía confirmó que tres personas han sido detenidas en el marco de la investigación por el homicidio del exalcalde. Las autoridades no han detallado públicamente su identidad ni los cargos específicos, pero indicaron que continúan las diligencias para esclarecer los hechos.

Además de los señalamientos presentados por Quiroz, la dependencia mantiene abiertas diversas líneas de investigación, incluida la posible participación de grupos delictivos.

Reacciones y postura de los señalados

Las figuras públicas mencionadas han rechazado cualquier vínculo con el crimen. Leonel Godoy Rangel calificó las acusaciones como carentes de sustento y afirmó que está dispuesto a comparecer ante la autoridad si es requerido. Por su parte, Ignacio Campos Equihua ha señalado que analiza emprender acciones legales en defensa de su reputación.

La Fiscalía de Michoacán reiteró que el proceso se apega a los principios de legalidad y debido proceso, y que cualquier determinación se basará exclusivamente en evidencia verificable y peritajes técnicos.

El caso continúa en etapa de investigación, mientras se define si los materiales presentados pueden integrarse formalmente a la carpeta y si derivarán en nuevas actuaciones ministeriales.


