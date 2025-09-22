Muere adolescente en Durango por presunta cirugía estética

Un hecho conmocionó a Durango luego de la muerte de Paloma Nicole Arellano Escobedo, una menor de 14 años que falleció el pasado 20 de septiembre de 2025, tras someterse a una cirugía estética presuntamente realizada por el novio de su madre.

El caso ha despertado indignación social y abrió un debate sobre la regulación de los procedimientos estéticos en menores de edad.

De acuerdo con la denuncia del padre de la joven, la adolescente fue intervenida el 12 de septiembre en la Clínica Santa María, ubicada en la calle Fénix, en la capital duranguense.

El procedimiento habría sido una mamoplastía (cirugía de aumento de busto), practicada por un médico identificado con las iniciales V.M.R.G., pareja sentimental de la madre de Paloma.

El padre aseguró que nunca fue consultado ni otorgó autorización alguna, mientras que la madre de la menor sí habría dado su consentimiento.

Tras varios días de complicaciones, la salud de la adolescente se agravó hasta que murió una semana después de la operación.

La familia paterna interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Durango, exigiendo una investigación a fondo.

Los señalados incluyen:

El médico que realizó la cirugía.

La clínica donde se practicó el procedimiento.

La madre de la menor, por haber permitido la intervención.

Los delitos que se investigan son negligencia médica, homicidio culposo e irregularidades en el acta de defunción, pues se habría asentado que la causa de muerte fue una “enfermedad”, lo que los familiares consideran un intento de encubrimiento.

Si bien la Ley General de Salud establece que estas intervenciones deben ser realizadas por médicos certificados y con consentimiento de los tutores, no existe una prohibición federal explícita que limite procedimientos estéticos en menores de edad.

En Durango, la COPRISED regula los servicios médicos, pero carece de protocolos que evalúen la madurez biológica o psicológica antes de autorizar una cirugía en adolescentes.

