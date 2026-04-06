Presidencia busca diálogo con ONU; rechaza informe

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó el informe presentado por el Comité contra la Desaparición Forzada, al señalar que contiene deficiencias metodológicas y no refleja la realidad actual del país.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria aseguró que el documento se basa en un análisis limitado.

“Este es un comité que no es de Naciones Unidas, es un comité de expertos que está vinculado con Naciones Unidas”, puntualizó.

Análisis limitado a cuatro estados

Sheinbaum explicó que el estudio se centró en casos de desaparición en Coahuila, Veracruz, Jalisco y Nayarit, en un periodo que abarca de 2009 a 2017, cuyos resultados, dijo, fueron extendidos hasta 2025.

“Imagínense que un análisis de cuatro estados de 2009 a 2017 es extrapolado hasta 2025… eso es un argumento suficiente para decir que no es exacto”, sostuvo.

Indicó que dependencias como la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación enviaron información actualizada sobre acciones implementadas desde 2019, la cual, afirmó, no fue considerada.

“Se enviaron documentos con todo lo que se está haciendo con colectivos… y no fueron tomados en cuenta. Por eso se rechazó el informe”, explicó.

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Defensa del concepto de desaparición forzada

Sheinbaum también cuestionó la interpretación del comité sobre el delito de desaparición forzada, al señalar que este concepto, según estándares internacionales, implica responsabilidad directa del Estado.

“En los estatutos de Naciones Unidas, la desaparición forzada es aquella que viene del Estado… el análisis que hacen ellos queda fuera de esta caracterización”, afirmó.

Asimismo, subrayó que en México este fenómeno está principalmente vinculado con la delincuencia organizada y no con una política estatal.

Mantendrán diálogo con Alto Comisionado

Pese al rechazo, la mandataria aseguró que el gobierno mantiene comunicación con el sistema de derechos humanos de la ONU y confirmó que el informe será enviado al Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“Vamos a establecer una relación estrecha con el Alto Comisionado para que conozca lo que se está haciendo y las razones por las que se está rechazando el informe”, indicó.

La titular del Poder Ejecutivo Federal insistió en que su administración continuará trabajando con familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda.

“Esto no tiene nada que ver con el trabajo que hacemos con los colectivos… ni con la solidaridad que tenemos con madres y padres”, enfatizó.

Finalmente, reiteró que su gobierno seguirá fortaleciendo las acciones para atender este problema y garantizar justicia, al tiempo que las dependencias federales informarán sobre los avances en los próximos días.

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