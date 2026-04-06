Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
bloqueos_sheinbaum_dd7490aa9c
Nacional

Hay diálogo pese a paro de campesinos y transportistas: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió que existe diálogo abierto y señaló que líderes con vínculos políticos impulsan los bloqueos en carreteras del país

  • 06
  • Abril
    2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre el paro nacional indefinido que iniciaron transportistas y campesinos este lunes, el cual ha derivado en bloqueos carreteros en distintas regiones del país.

Durante su conferencia matutina, la mandataria aseguró que no existe una negativa del gobierno a atender las demandas del sector.

“Si se movilizan, estará la Secretaría de Gobernación atendiendo”, afirmó.

Acusan a líderes de promover cierres

Sheinbaum señaló que las movilizaciones no representan a la totalidad de los inconformes, sino a un grupo reducido de dirigentes.

“Tres o cuatro líderes realmente, de algunas organizaciones, son los que están promoviendo el cierre de las carreteras”, sostuvo.

Además, dejó entrever posibles intereses políticos detrás de las protestas. “Hay personas que tienen relación con algunos partidos políticos, que son los que se están movilizando”, indicó, aunque matizó: “Si hay tintes políticos o no, que cada quien tome sus conclusiones”.

Lee la nota completa: Llama Segob evitar bloqueos carreteros por parte de agricultores

Apoyos al campo no frenan inconformidad

La mandataria recordó que su administración ha destinado recursos para respaldar a productores agrícolas ante la caída en el precio de los granos.

“De noviembre a la fecha se han destinado cuatro mil millones de pesos de apoyo… sin embargo, hay algunos agricultores que no están de acuerdo”, explicó.

En ese sentido, destacó que el gobierno busca soluciones estructurales.

“Estamos buscando un acuerdo global, para que cuando baje el precio de los granos podamos tener una solución de largo plazo”, añadió.

El gobierno federal reiteró que existe comunicación permanente a través de instancias como la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, las cuales, desde el domingo, señalaron que no había motivos para las movilizaciones.

Entre las principales demandas de los manifestantes destacan:

  • Seguridad y vigilancia en carreteras
  • Garantías económicas para transportistas
  • Acceso a seguridad social y servicios de salud
  • Seguros de vida y pensiones para familias
  • Programas de vivienda digna
  • Apoyos directos al campo y precios justos

Gobierno insiste en apertura

Finalmente, Sheinbaum reiteró que su administración mantiene disposición al diálogo y atención a las demandas sociales.

“Lo cierto es que hay diálogo, que hay apertura, que se está apoyando y que hay solución en la medida de lo posible”, concluyó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sheinbaum_bloqueos_df2a39e3fe
Asegura Presidencia que bloqueos de transportistas fueron mínimos
sheinbaum_salud_decreto_f5afa87707
Sheinbaum alista decreto para crear Servicio Universal de Salud
finanzas_gasolina_f8cd38381c
Exhiben gasolinera de Torreón por sus precios elevados
publicidad

Últimas Noticias

cadenas_iran_trump_c1a4e52fb6
Rodean miles en Irán plantas eléctricas ante amenazas de Trump
ciclismo_isaac_del_toro_2f255c37ed
Isaac del Toro se mantiene en el Top 10 general de la Itzulia
ramsey_pumas_se_retira_c5c6ce0597
Aaron Ramsey, exmediocampista de Pumas, se retira del fútbol
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_05_at_4_41_45_PM_2_0a64901be4
Continúa búsqueda de hombre desaparecido en laguneta de Matamoros
inter_artemis_netflix_75ca9da70a
Transmitirá Netflix el sobrevuelo lunar del Artemis II
publicidad
×