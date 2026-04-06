Hay diálogo pese a paro de campesinos y transportistas: Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió que existe diálogo abierto y señaló que líderes con vínculos políticos impulsan los bloqueos en carreteras del país
- 06
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Abril
2026
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre el paro nacional indefinido que iniciaron transportistas y campesinos este lunes, el cual ha derivado en bloqueos carreteros en distintas regiones del país.
Durante su conferencia matutina, la mandataria aseguró que no existe una negativa del gobierno a atender las demandas del sector.
“Si se movilizan, estará la Secretaría de Gobernación atendiendo”, afirmó.
Acusan a líderes de promover cierres
Sheinbaum señaló que las movilizaciones no representan a la totalidad de los inconformes, sino a un grupo reducido de dirigentes.
“Tres o cuatro líderes realmente, de algunas organizaciones, son los que están promoviendo el cierre de las carreteras”, sostuvo.
Además, dejó entrever posibles intereses políticos detrás de las protestas. “Hay personas que tienen relación con algunos partidos políticos, que son los que se están movilizando”, indicó, aunque matizó: “Si hay tintes políticos o no, que cada quien tome sus conclusiones”.
Lee la nota completa: Llama Segob evitar bloqueos carreteros por parte de agricultores
Apoyos al campo no frenan inconformidad
La mandataria recordó que su administración ha destinado recursos para respaldar a productores agrícolas ante la caída en el precio de los granos.
“De noviembre a la fecha se han destinado cuatro mil millones de pesos de apoyo… sin embargo, hay algunos agricultores que no están de acuerdo”, explicó.
En ese sentido, destacó que el gobierno busca soluciones estructurales.
“Estamos buscando un acuerdo global, para que cuando baje el precio de los granos podamos tener una solución de largo plazo”, añadió.
El gobierno federal reiteró que existe comunicación permanente a través de instancias como la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, las cuales, desde el domingo, señalaron que no había motivos para las movilizaciones.
Entre las principales demandas de los manifestantes destacan:
- Seguridad y vigilancia en carreteras
- Garantías económicas para transportistas
- Acceso a seguridad social y servicios de salud
- Seguros de vida y pensiones para familias
- Programas de vivienda digna
- Apoyos directos al campo y precios justos
Gobierno insiste en apertura
Finalmente, Sheinbaum reiteró que su administración mantiene disposición al diálogo y atención a las demandas sociales.
“Lo cierto es que hay diálogo, que hay apertura, que se está apoyando y que hay solución en la medida de lo posible”, concluyó.
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