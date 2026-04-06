Hay diálogo pese a paro de campesinos y transportistas: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre el paro nacional indefinido que iniciaron transportistas y campesinos este lunes, el cual ha derivado en bloqueos carreteros en distintas regiones del país.

Durante su conferencia matutina, la mandataria aseguró que no existe una negativa del gobierno a atender las demandas del sector.

“Si se movilizan, estará la Secretaría de Gobernación atendiendo”, afirmó.

Acusan a líderes de promover cierres

Sheinbaum señaló que las movilizaciones no representan a la totalidad de los inconformes, sino a un grupo reducido de dirigentes.

“Tres o cuatro líderes realmente, de algunas organizaciones, son los que están promoviendo el cierre de las carreteras”, sostuvo.

Además, dejó entrever posibles intereses políticos detrás de las protestas. “Hay personas que tienen relación con algunos partidos políticos, que son los que se están movilizando”, indicó, aunque matizó: “Si hay tintes políticos o no, que cada quien tome sus conclusiones”.

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Apoyos al campo no frenan inconformidad

La mandataria recordó que su administración ha destinado recursos para respaldar a productores agrícolas ante la caída en el precio de los granos.

“De noviembre a la fecha se han destinado cuatro mil millones de pesos de apoyo… sin embargo, hay algunos agricultores que no están de acuerdo”, explicó.

En ese sentido, destacó que el gobierno busca soluciones estructurales.

“Estamos buscando un acuerdo global, para que cuando baje el precio de los granos podamos tener una solución de largo plazo”, añadió.

El gobierno federal reiteró que existe comunicación permanente a través de instancias como la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, las cuales, desde el domingo, señalaron que no había motivos para las movilizaciones.

Entre las principales demandas de los manifestantes destacan:

Seguridad y vigilancia en carreteras

Garantías económicas para transportistas

Acceso a seguridad social y servicios de salud

Seguros de vida y pensiones para familias

Programas de vivienda digna

Apoyos directos al campo y precios justos

Gobierno insiste en apertura

Finalmente, Sheinbaum reiteró que su administración mantiene disposición al diálogo y atención a las demandas sociales.

“Lo cierto es que hay diálogo, que hay apertura, que se está apoyando y que hay solución en la medida de lo posible”, concluyó.

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