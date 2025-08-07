Cerrar X
Niegan a 'El Chapo' tener más contacto con su nuevo abogado

Un juez federal en Nueva York rechazó la petición de Guzmán Loera, señalando que el Buró de Prisiones debe decidir sobre sus condiciones carcelarias

Un juez de la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, negó la petición del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", para que pueda tener un mayor contacto con su nuevo abogado, José Israel Encinosa.

El juez determinó negar dicha solicitud debido a que él no es la instancia adecuada para ello, pues Joaquín Loera se encuentra detenido en el estado de Colorado, y en todo caso es el Buró de Prisiones (BOP) el responsable de sus condiciones de encarcelamiento.

“Esta no es la corte apropiada a la cual solicitar tal medida, y, en cualquier evento, debido a que el acusado tiene un nuevo abogado recientemente designado en este caso, el acusado no puede buscar una mitigación por sí mismo en esta corte”, explicó el juez federal.

El juez también afirmó la existencia de dos razones por las cuales no puede hacer nada para responder la petición del capo.

La primera es que, aunque su corte admitió a Encinosa como el nuevo abogado de "El Chapo", la decisión final queda en el BOP, que es el órgano que supervisa las medidas carcelarias de Joaquín Guzmán Loera.

La segunda, de acuerdo al juez, es que no aceptará ninguna petición hecha por el exlíder del cártel de Sinaloa, pues para eso tiene a su nuevo abogado.


