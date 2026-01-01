Desvían vuelo Madrid- Monterrey a Canadá por muerte de pasajero

Lo que debía ser un viaje de celebración de Año Nuevo se transformó en una odisea para los pasajeros del vuelo AM 0035 de Aeroméxico.

La aeronave, que cubría la ruta Madrid-Monterrey, se vio obligada a realizar un aterrizaje de emergencia este 1 de enero en la remota Base Aérea de Goose Bay, tras reportarse el fallecimiento de una persona a bordo.

Según versiones, el boeing 787 despegó de la capital española a las 10:26 horas (tiempo local). Mientras sobrevolaba el Atlántico Norte, la tripulación declaró la emergencia médica luego de que un pasajero sufriera un paro cardíaco.

Cambio de trayecto



Pese a los protocolos de auxilio, presuntamente por el deceso del viajero, obligó al capitán a desviar la ruta hacia el aeropuerto más cercano capaz de recibir una aeronave de gran tamaño.

El avión tocó tierra en Canadá en una zona caracterizada por su aislamiento geográfico y temperaturas extremadamente frías.

Tras el aterrizaje, los viajeros han enfrentado una espera de más de 9 horas en una de las regiones más inhóspitas de Norteamérica.

Segundo avión en camino



La demora se ha extendido debido por los trámites migratorios, al ser una base aérea militar y un punto no previsto de entrada al país, el procesamiento de los pasajeros ha sido lento.

La tripulación original alcanzó su límite de horas de servicio por razones de seguridad operativa. Se informó que la aerolínea envió un segundo Boeing 787 desde la Ciudad de México hacia Goose Bay para recoger a los pasajeros varados y completar el traslado hacia Monterrey.

Se espera que el vuelo de auxilio arribe a territorio regiomontano en las próximas horas, una vez que se completen los protocolos internacionales correspondientes.

