'No hay delito, ni falta que perseguir', asegura María del Pilar

Dos días después de que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, compartiera en sus redes sociales que le fue retirada la visa para poder ingresar a Estados Unidos, la mandataria emitió un posicionamiento oficial, en el que afirmó estar libre de acusaciones.

"Que el Departamento de Estado de Estados Unidos haya cancelado mi visa no significa que yo haya cometido algo malo, es una decisión administrativa, no una acusación. No hay delito, no hay una falta", comentó la abanderada de Morena.

Además, afirmó que, aunque no se le ha comunicado la razón por la cual se tomaron estas medidas contra ella, se encuentra tranquila al respecto y dijo estar segura de que la situación se esclarecerá.

"No se ha comunicado la causa de esta medida y cualquiera que sea la razón, estoy tranquila y con la conciencia limpia de que todo se aclarará", comentó.

Igualmente, lamentó que esta situación haya sido utilizada durante los últimos días en redes sociales y otros medios como un arma política en su contra.

"A quienes han querido utilizar esta situación, también les hablo. Jamás le he hecho daño a nadie, ni lo haré. No le busquen, no hay nada que esconder, no hay nada que averiguar para dañar mi imagen o a mi persona", sentenció la gobernadora

Finalmente, agradeció el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien le mostró su apoyo durante la conferencia matutina, en la que pidió que no se juzgue anticipadamente a la jefa del Ejecutivo estatal.

Comentarios