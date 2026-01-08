Podcast
Tamaulipas

Abrirán caseta de cobro Rumbo Nuevo en febrero

El cobro establecido para el cruce por esta ruta provocó diversas reacciones, pero resaltó que algunos profesionistas estarán exentos al pago

  • 08
  • Enero
    2026

La caseta de cobro de la carretera Rumbo Nuevo comenzará a operar a más tardar en el mes de febrero, con cobros que van de los 60 pesos para vehículos, de acuerdo a declaraciones de Pedro Cepeda Anaya, secretario de Obrad Públicas

“La carretera ya está en condiciones de operar, estamos haciendo el cierre con el concesionario  la apertura puede ser en dos semanas o en un mes 

La rampa se va a hacer después de la apertura, porque no está dentro del proyecto”, dijo Cepeda Anaya.   

Cuestionado sobre la rampa de frenado, señaló que no se encuentra en el proyecto original, por lo cual no impide la apertura de la caseta de cobro. 

Abrirán-caseta-cobro-Rumbo-Nuevo.jpg

El funcionario indicó que dependiendo del aforo vehicular será el cobro estipulado en esta ruta, la cual ha provocado muchas reacciones por parte de la población. 

Aunque inicialmente se habló que la cuota para unidades de carga sería de un monto aproximado a los 300 pesos, Cepeda Anaya dijo que en el caso del transporte pesado la tarifa se definirá en función del número de ejes de cada unidad, conforme a los criterios técnicos que establezca la concesionaria.

Abrirán-caseta-cobro-Rumbo-Nuevo.jpg

Los profesionistas -médicos, maestros y personal de enfermería, por citar algunos-, quienes usan a diario la carretera Rumbo Nuevo, así como los habitantes de 5 ejidos aledaños de Jaumave estarán exentos de pago, de acuerdo al titular de Obras Públicas del estado. 

“Solo requerían comprobar su situación laboral y domicilio”, enfatizó. 

Detalles del proyecto

  • La rampa de frenado se hará después de la apertura, ya que no está dentro del proyecto original.
  • La inversión para la rehabilitación de la carretera rebasa 1 mil 447 millones de pesos, sin costo para el erario estatal de acuerdo a las autoridades.
  • El proyecto incluye la rehabilitación de 37 kilómetros de la carretera, con el objetivo de mejorar la seguridad y reducir accidentes.

Beneficios y críticas

  • Se espera que la apertura de la caseta de cobro mejore la seguridad vial y reduzca los accidentes en la zona.
  • Algunos críticos han expresado preocupación por el impacto en el tráfico y la economía local.
  • La carretera Rumbo Nuevo ha registrado 147 siniestros en los últimos tres años, con 53 decesos, lo que hace necesaria la rehabilitación.

Comentarios

