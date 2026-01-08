Cae presunto agresor de mujer y ataca a policía al resistirse

Un hombre señalado por presuntamente agredir a su pareja y causarle lesiones con un vehículo fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey, luego de resistirse al arresto y empujar a una oficial.

El presunto fue identificado como Pablo Erick P., de 35 años, quien fue capturado alrededor de las 19:25 horas, en el cruce de Villagrán y José María Bocanegra en la Col. Industrial.

De acuerdo con el reporte policial, el sujeto fue ubicado a bordo de un Nissan Versa, con placas RXS-293-A, vehículo que estaba relacionado con un caso de violencia familiar y lesiones, ocurrido la mañana de este miércoles, cerca de las 9:30 horas, en calles de la colonia Del Prado.

Al marcarle el alto, los oficiales interceptaron el automóvil; sin embargo, al descender de la unidad, el hombre comenzó a lanzar insultos y trató de subir nuevamente al vehículo, empujando a una oficial, a quien derribó al suelo al oponerse a una revisión.

Ante la agresión, otro elemento policiaco intervino y logró someterlo, pese a la resistencia que mostró durante su detención.

Las autoridades señalaron que, gracias al trabajo del área de investigaciones y al seguimiento puntual del caso, se logró ubicar y detener al presunto responsable en menos de 10 horas después de los hechos.

La corporación destacó que esta acción forma parte de la estrategia Escudo, implementada por la actual administración municipal para reducir los índices delictivos y fortalecer la seguridad en la ciudad.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes, mientras que el vehículo fue asegurado.

