Trump no descarta viajar a Venezuela bajo control de EUA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno espera mantener el control y la supervisión de Venezuela durante un periodo prolongado, mientras avanza en la reconstrucción del sector petrolero del país sudamericano.

En ese contexto, incluso dejó abierta la posibilidad de viajar a territorio venezolano en el futuro.

“Creo que en algún momento será seguro”, dijo Trump en una entrevista concedida desde la Oficina Oval, al ser cuestionado sobre una eventual visita al país.

Petróleo como eje del plan estadounidense

Durante la conversación, el mandatario aseguró que la estrategia de Washington se centra en reactivar la industria petrolera venezolana y aprovechar sus recursos energéticos.

Según Trump, el gobierno interino en Caracas está cooperando plenamente con Estados Unidos.

“Lo reconstruiremos de una manera muy rentable. Vamos a usar petróleo y vamos a tomar petróleo”, afirmó, al tiempo que sostuvo que los ingresos también beneficiarían a Venezuela.

Horas antes, funcionarios de su administración confirmaron que Estados Unidos asumirá el control de la venta del crudo venezolano por tiempo indefinido, como parte de un plan de tres fases presentado al Congreso.

Sin plazos ni definiciones políticas

Trump evitó precisar cuánto tiempo permanecerá Estados Unidos como supervisor político de Venezuela. Ante la insistencia sobre si se trataría de meses o años, respondió: “Yo diría mucho más tiempo”.

El presidente tampoco ofreció detalles sobre la celebración de elecciones en el país ni explicó por qué reconoció a Delcy Rodríguez como líder interina, en lugar de respaldar a la opositora María Corina Machado.

Escenario militar y relaciones exteriores

Cuestionado sobre un eventual despliegue de tropas estadounidenses, Trump se negó a dar definiciones claras.

“No me gustaría decirles eso”, señaló, aunque insistió en que las autoridades venezolanas “están tratando a Estados Unidos con gran respeto”.

El mandatario subrayó que, pese al deterioro del sector energético, Venezuela aún produce cientos de miles de barriles diarios, lo que, dijo, demuestra el potencial estratégico del país para los planes energéticos de Washington.

