No hubo tropas de EUA en operativo contra 'El Mencho': Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el operativo que derivó en la captura y abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fue realizado exclusivamente por fuerzas federales mexicanas, sin participación directa de elementos de Estados Unidos.

Desde la conferencia matutina, la mandataria subrayó que la cooperación bilateral se limitó al intercambio de información e inteligencia, un mecanismo que, dijo, se mantiene desde hace años.

“Las operaciones se realizan por las Fuerzas Federales, no hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos. Lo que hay es mucho intercambio de información”, afirmó.

Sheinbaum explicó que, aunque autoridades estadounidenses aportaron datos relevantes y difundieron su propio comunicado, la planeación y ejecución correspondieron a la Secretaría de la Defensa Nacional.

“El entendimiento con Estados Unidos se basa fundamentalmente en intercambio de inteligencia. En este caso hubo información que prestó el gobierno de Estados Unidos, pero toda la operación desde su planeación es responsabilidad de las Fuerzas Federales”, puntualizó.

El despliegue se realizó tras meses de seguimiento al líder de un grupo del crimen organizado, considerado uno de los principales objetivos del gabinete de seguridad.

Centro de mando y coordinación nacional

Tras el operativo, la mandataria informó que permanece instalado un centro de mando con la participación de Sedena, Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para atender cualquier reacción del crimen organizado.

Sheinbaum señaló que la prioridad inmediata es mantener la paz y garantizar la seguridad de la población.

“Está en paz, está en calma y lo más importante es que estamos trabajando”, expresó.

Indicó que existe coordinación permanente con gobernadores y gobernadoras del país, quienes reportaron la situación en sus estados y mantienen comunicación directa con el gobierno federal.

Carreteras liberadas y vigilancia permanente

La mandataria afirmó que las carreteras afectadas tras los hechos fueron liberadas y que las fuerzas federales continúan desplegadas de manera preventiva.

Reconoció que algunas universidades decidieron suspender actividades de forma temporal, aunque confió en que las clases se normalicen en breve.

“Si se llegara a presentar alguna situación, de inmediato estaríamos presentes”, sostuvo.

Relación con Estados Unidos: cooperación sin subordinación

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo Federal reiteró que la relación en materia de seguridad con Washington se rige por cuatro principios: respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y cooperación sin subordinación.

Afirmó que estos lineamientos se mantienen vigentes y que el intercambio de información es indispensable para combatir a organizaciones criminales transnacionales.

“Hay información que se comparte en ambos sentidos y siempre con respeto a nuestra soberanía”, dijo.

