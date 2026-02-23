García Harfuch confirma que el cuerpo pertenece a 'El Mencho'

Omar García Harfuch confirmó que el cuerpo asegurado tras el ataque ocurrido en Tapalpa, Jalisco, corresponde e Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

En su participación de la conferencia matutina de este lunes, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró que esta diligencia estuvo a cargo de la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con el comunicado de la Defensa Nacional compartido el día domingo, al menos siete agresores perdieron la vida en esta acción principal. Cuatro de ellos lo hicieron en el lugar, mientras que los tres restantes, incluido Nemesio Oseguera Cervantes, lo hicieron durante su traslado hacia la Ciudad de México por la gravedad de sus heridas.

"Eran personal de su seguridad cercana, la otra persona que pierde la vida si era un mando de la organización [...] Apodado "El Tuli" pierde la vida cerca de Octlán, él si era un mando dentro del Cartel Jalisco" explicó el secretario.

Afirmó que los restos del capo serán entregados a sus familiares, luego de ser reclamados.

La confirmación de su identidad se produjo en las dependencias de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en Ciudad de México.

Ante la presencia del cuerpo del capo, se desplegó un operativo de seguridad con agentes de la Guardia Nacional para resguardar el perímetro ante cualquier posible ataque.

Revelan cómo fue el operativo para capturar a 'El Mencho'

La Secretaría de la Defensa Nacional explicó la operación desplegada en Jalisco para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

El secretario Ricardo Trevilla Trejo detalló que el despliegue fue resultado de meses de inteligencia y coordinación internacional.

Durante la conferencia matutina, el mando militar afirmó que el objetivo llevaba décadas bajo seguimiento.

