Internacional

Irán reanuda negociaciones con EUA como 'ventana de oportunidad'

EUA mantiene una fuerza aeronaval en aguas y bases cercanas a Irán. Teherán reiteró la advertencia que las consecuencias no se limitarían a un solo país

  23
  Febrero
    2026

Irán afirmó este lunes que las negociaciones diplomáticas que mantiene con Estados Unidos para demostrar "que existe una nueva ventana de oportunidad" para resolver sus diferencias.

En una intervención ante la Conferencia de Desarme de la ONU, el viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, anunció que ese próximo encuentro podría beneficiar en crear confianza entre ambas partes.

El responsable iraní Insistió en la posición expresada por las máximas autoridades de su país sobre la capacidad que tiene Irán para defenderse en caso de ser atacado.

Reiteran acciones ante posibles acciones de EUA

Estados Unidos mantiene desde hace semanas, una fuerza aeronaval en aguas y bases cercanas a Irán. Sin embargo, Teherán reiteró la advertencia de sobre que, las consecuencias no se limitarían a un solo país y la responsabilidad recaerá en quienes inician o apoyen un eventual ataque.

Reiteró la posición de su gobierno de que el programa nuclear iraní tiene fines pacíficos y que "esto no es negociable" por tratarse de "un derecho que no puede ser negado ni suspendido arbitrariamente"

Evalúa EUA un ataque limitado contra Irán por acuerdo nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó que evalúa una acción militar de alcance reducido contra Irán como medida de presión para lograr un nuevo acuerdo que limite el programa nuclear de Teherán.

Durante un intercambio con la prensa en la Casa Blanca, el mandatario confirmó que la opción está sobre la mesa.

Aquí te presentamos la nota completa: Evalúa EUA un ataque limitado contra Irán por acuerdo nuclear


