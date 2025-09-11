'No queremos un conflicto': Sheinbaum sobre aranceles a China

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México no busca conflicto con los países en los que planea aumentar los aranceles, incluida China.

"Lo que queremos es poder discutir las cosas sin necesidad de generar ningún conflicto", expresó la mandataria.

Este miércoles, el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que elevarían dichos impuestos "al máximo permitido" sobre los gravámenes a las importaciones de China.

Tras estas medidas, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, dijo que esperaba que las dos naciones pudieran trabajar juntas y que China se oponía a las restricciones impuestas bajo "varios pretextos" y salvaguardaría sus intereses.

Por ello, Sheinbaum Pardo afirmó que no se busca tener conflicto con ningún país, por lo que se mantiene en comunicación con los representantes de China y Corea del Sur para explicar la razón de la imposición de dichas medidas.

Reafirmó que aunque los países asiáticos eleven las tarifas arancelarias, estas no tendrán repercusiones en la economía mexicana. Aseguró que algunos productos impulsaran el sector como la industria textil y automotriz.

