Noroña critica ataques dentro del movimiento de la 4T

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado y miembro del Partido del Trabajo (PT), calificó de “lamentable” el golpeteo interno dentro del movimiento de la Cuarta Transformación (4T), señalando que estas actitudes, comunes en la derecha, no deberían ocurrir en Morena.

“Que la derecha ataque, intrigue, tergiverse, haga insidia y genere desinformación es natural y entendible. Que ello se genere desde dentro del movimiento, francamente es lamentable” escribió.

Que la derecha ataque, intrigue, tergiverse, haga insidia y genere desinformación es natural y entendible. Que ello se genere desde dentro del movimiento, francamente es lamentable. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) August 10, 2025

Anteriormente en una conferencia de prensa, denunció ataques contra líderes como Adán Augusto López, Ricardo Monreal y él mismo, destacando que estos no solo afectan a personas, sino que amenazan la unidad del movimiento.

“Creo que hay un problema. Si la ofensiva fuese solo de la derecha, se entiende, pero me parece que sí hay un golpeteo interno y me parece que es muy irresponsable ese golpeteo interno, no creo que sea insalvable”, afirmó el presidente del Senado.

Noroña llamó a la cohesión, pidió a los inconformes dar la cara y expresó confianza en que las diferencias no son insalvables, mencionando una próxima reunión de Morena para abordarlas.

