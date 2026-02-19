Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
tamales_fentanilo_sheinbaum_e7d4cef525
Nacional

Ordena Sheinbaum investigar caso de tamales con fentanilo

Pidió investigar la presunta intoxicación de menores con tamales en Puebla. Ordenó peritajes para confirmar si hubo fentanilo y cómo llegó al alimento

  • 19
  • Febrero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó abrir una investigación tras el reporte de menores intoxicados presuntamente por tamales contaminados con fentanilo en Huauchinango, en el estado de Puebla.

Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que el tema fue revisado en el Gabinete de Seguridad y que solicitó la intervención de la Fiscalía y autoridades sanitarias para verificar los hechos.

“Primero hay que averiguar si realmente fue fentanilo; segundo, cómo llegó a ese alimento; y tercero, las investigaciones que tengan que proceder”, señaló.

Siete menores hospitalizados

El caso se originó tras el ingreso de siete niños, de entre 2 y 11 años, al Hospital General de la zona con síntomas de intoxicación alimentaria después de consumir tamales adquiridos en la vía pública.

Seis de los pacientes fueron dados de alta tras evolucionar favorablemente, sin embargo una menor de 10 años permanece hospitalizada bajo observación luego de que estudios toxicológicos detectaran presencia de fentanilo.

Autoridades estatales notificaron a instancias de procuración de justicia para determinar responsabilidades.

tamales-puebla.webp

Por su parte, Sheinbaum insistió en que no se confirmará la versión hasta contar con resultados periciales. Subrayó que el fentanilo es altamente tóxico y que pequeñas cantidades pueden provocar consecuencias graves.

“Hasta que no tengamos más información, no podemos afirmar nada”, sostuvo.

Además, indicó que la información inicial provino de autoridades locales y que el Gobierno federal dará seguimiento técnico antes de fijar una postura definitiva.

Consumo bajo en México

En el mismo contexto, la mandataria aseguró que el consumo de fentanilo en México se mantiene en niveles bajos respecto a otros países.

Citó datos del Instituto Nacional de Salud Pública que reportan una prevalencia mínima de uso no médico: 0.2% alguna vez en la vida y 0.1% en el último año.

La titular del Poder Ejecutivo Federal, atribuyó esta tendencia a campañas preventivas y a la vigilancia sanitaria.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_aa98db4e65
Hijo de exsenador panista habría sido secuestrado y asesinado
el_paso_texas_sheinbaum_dcdda29bd5
Cierre de espacio aéreo en Texas fue por un globo: Harfuch
imss_guarderias_sheinbaum_82e14ccc04
Critica Sheinbaum privatización de guarderías del IMSS
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_02_20_at_4_05_35_PM_159201d4e1
Cerrarán carriles exprés de Constitución por obras del Metro
Samuel_Garcia_7b3e3debe0
Propone Samuel García 'Triángulo Mundialista' con EUA
temperaturas_frias_nuevo_leon_frente_frio_37_95530471dd
Frente Frío 37 helará a Nuevo León este fin de semana
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
congreso_nuevo_leon_ley_therian_4e0b951160
Presentan en el Congreso de Nuevo León la llamada 'Ley Therian'
Adrian_de_la_Garza_2731ff13ec
Supervisa Adrián de la Garza, Feria del Empleo con 9,000 vacantes
publicidad
×