Nacional

Relación con Perú depende del nuevo gobierno: Presidenta

Sheinbaum dijo que México analizará el restablecimiento de relaciones con Perú tras el cambio de gobierno. La mandataria llamó a esperar la evolución política

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el restablecimiento pleno de relaciones con Perú será analizado y dependerá del rumbo que tome el nuevo gobierno interino.

Durante la conferencia matutina de este jueves, la mandataria reaccionó a la designación de José María Balcázar como presidente provisional y señaló que México mantendrá una postura prudente.

“Vamos a esperar a ver si es factible. Vamos a esperar al presidente que se eligió. Tiene que ser de ellos, porque ellos perdieron relación con México”, dijo.

Relevo político tras destituciones

El Congreso peruano nombró a Balcázar como jefe de Estado interino luego de la destitución de José Jerí, quien perdió el cargo tras investigaciones por presuntas irregularidades y reuniones con empresarios.

Jerí había asumido el poder de forma temporal después de la salida de Dina Boluarte, en una cadena de cambios que refleja la inestabilidad política que vive el país desde la caída de Pedro Castillo.

Postura de cautela desde México

Sheinbaum insistió en que la relación bilateral requiere condiciones políticas claras y respeto institucional. Subrayó que México no intervendrá en decisiones internas, pero sí evaluará el contexto antes de reactivar la cooperación.

“Es un proceso de ellos y hay que esperar cómo se consolida el nuevo gobierno”, sostuvo.

Cabe señalar que la designación de Balcázar convierte al país en uno de los más inestables de la región en la última década, con múltiples mandatarios desde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

El nuevo presidente interino dirigirá el Ejecutivo hasta la investidura del ganador de las elecciones previstas para abril, en medio de investigaciones políticas, disputas legislativas y cuestionamientos a la clase gobernante.

Relación bilateral en pausa

Por otra parte, el gobierno mexicano dejó claro que la prioridad será observar el desarrollo del proceso electoral y la estabilidad institucional antes de tomar decisiones diplomáticas.

 

 


