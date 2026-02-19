Reforma electoral se presentará el 24 de febrero: Gobierno

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que su iniciativa de reforma electoral contemple incrementar de 500 a 508 el número de diputados federales, como señala un documento que comenzó a circular en las últimas horas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria pidió no anticipar conclusiones y afirmó que el contenido oficial se dará a conocer el próximo 24 de febrero.

“Yo creo que hablamos la próxima semana de la reforma electoral. No tiene caso una reforma electoral totalmente desdibujada”, dijo, al insistir en que el proyecto final incluirá planteamientos recogidos en foros ciudadanos.

Propuesta con cuatro ejes

Aunque evitó detallar el texto, Sheinbaum adelantó que la iniciativa tendrá cuatro elementos centrales: disminuir el costo de las elecciones y el financiamiento a partidos, modificar la representación proporcional, ampliar la representación de mexicanos en el extranjero y fortalecer la democracia participativa.

Los trabajos de consulta fueron coordinados por la comisión encabezada por Pablo Gómez, que durante meses recopiló propuestas y conclusiones para el diseño del documento.

El borrador que circula plantea cambios como la elección de ocho diputados adicionales por mexicanos en el exterior, la eliminación de 32 senadores y una reducción de recursos públicos para el Instituto Nacional Electoral.

Sin embargo, la mandataria subrayó que ese material no representa la iniciativa oficial y pidió esperar la presentación formal.

“Hay temas que ha planteado la gente, entonces eso es lo que estamos planteando”, señaló.

Cabe señalar que la propuesta estaba prevista para inicios de febrero, pero fue pospuesta ante la falta de consensos entre Morena y sus aliados legislativos.

En ese contexto, la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez sostuvo reuniones con dirigentes del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México para abrir espacios de diálogo y facilitar respaldo a la reforma.

Para que la reforma avance, el bloque oficialista necesita mayoría calificada en el Congreso, es decir, el voto de dos terceras partes de legisladores presentes.

La titular del Poder Ejecutivo Federal, reiteró que el proceso ha sido largo y que la propuesta busca responder a demandas ciudadanas recogidas en foros y mesas de trabajo.

La presentación oficial, insistió, será el punto de partida del debate legislativo.

Comentarios