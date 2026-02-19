Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
reforma_electoral_sheinbaum_martes_5ab93f83e0
Nacional

Reforma electoral se presentará el 24 de febrero: Gobierno

Claudia Sheinbaum negó que su reforma electoral contemple aumentar diputados federales y pidió esperar a la presentación oficial el 24 de febrero

  • 19
  • Febrero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que su iniciativa de reforma electoral contemple incrementar de 500 a 508 el número de diputados federales, como señala un documento que comenzó a circular en las últimas horas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria pidió no anticipar conclusiones y afirmó que el contenido oficial se dará a conocer el próximo 24 de febrero.

“Yo creo que hablamos la próxima semana de la reforma electoral. No tiene caso una reforma electoral totalmente desdibujada”, dijo, al insistir en que el proyecto final incluirá planteamientos recogidos en foros ciudadanos.

Propuesta con cuatro ejes

Aunque evitó detallar el texto, Sheinbaum adelantó que la iniciativa tendrá cuatro elementos centrales: disminuir el costo de las elecciones y el financiamiento a partidos, modificar la representación proporcional, ampliar la representación de mexicanos en el extranjero y fortalecer la democracia participativa.

Los trabajos de consulta fueron coordinados por la comisión encabezada por Pablo Gómez, que durante meses recopiló propuestas y conclusiones para el diseño del documento.

El borrador que circula plantea cambios como la elección de ocho diputados adicionales por mexicanos en el exterior, la eliminación de 32 senadores y una reducción de recursos públicos para el Instituto Nacional Electoral.

Sin embargo, la mandataria subrayó que ese material no representa la iniciativa oficial y pidió esperar la presentación formal.

“Hay temas que ha planteado la gente, entonces eso es lo que estamos planteando”, señaló.

Cabe señalar que la propuesta estaba prevista para inicios de febrero, pero fue pospuesta ante la falta de consensos entre Morena y sus aliados legislativos.

En ese contexto, la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez sostuvo reuniones con dirigentes del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México para abrir espacios de diálogo y facilitar respaldo a la reforma.

Para que la reforma avance, el bloque oficialista necesita mayoría calificada en el Congreso, es decir, el voto de dos terceras partes de legisladores presentes.

La titular del Poder Ejecutivo Federal, reiteró que el proceso ha sido largo y que la propuesta busca responder a demandas ciudadanas recogidas en foros y mesas de trabajo.

La presentación oficial, insistió, será el punto de partida del debate legislativo.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_aa98db4e65
Hijo de exsenador panista habría sido secuestrado y asesinado
el_paso_texas_sheinbaum_dcdda29bd5
Cierre de espacio aéreo en Texas fue por un globo: Harfuch
imss_guarderias_sheinbaum_82e14ccc04
Critica Sheinbaum privatización de guarderías del IMSS
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_02_20_at_4_05_35_PM_159201d4e1
Cerrarán carriles exprés de Constitución por obras del Metro
Samuel_Garcia_7b3e3debe0
Propone Samuel García 'Triángulo Mundialista' con EUA
temperaturas_frias_nuevo_leon_frente_frio_37_95530471dd
Frente Frío 37 helará a Nuevo León este fin de semana
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
congreso_nuevo_leon_ley_therian_4e0b951160
Presentan en el Congreso de Nuevo León la llamada 'Ley Therian'
Adrian_de_la_Garza_2731ff13ec
Supervisa Adrián de la Garza, Feria del Empleo con 9,000 vacantes
publicidad
×