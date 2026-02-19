Niega Federación investigación contra exsecretario de Marina

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no existen líneas de investigación contra el exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán por el llamado huachicol fiscal o contrabando de combustible.

Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que las indagatorias en curso se concentran en empresarios presuntamente involucrados en la importación y comercialización de hidrocarburos sin el pago de impuestos.

“No hay líneas de investigación contra el exsecretario y está abierta toda una línea de investigación en relación con el llamado huachicol fiscal o el contrabando de combustible”, afirmó.

Las declaraciones se dan luego de la difusión de supuestos audios en los que el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar alertaba sobre una red de contrabando en conversaciones que involucraban a mandos navales.

Sheinbaum explicó que el caso sigue en manos de la Fiscalía General de la República, donde continúan las diligencias.

“Hay todavía detenciones pendientes… sigue la investigación en la Fiscalía y hay que esperar a que continúe y que dé la información”, señaló.

Empresarios bajo la lupa

El llamado huachicol fiscal se refiere a la entrada de combustibles al país sin cubrir impuestos, una práctica que genera pérdidas millonarias.

La mandataria indicó que la investigación apunta a empresarios que habrían facilitado la importación irregular.

“Son empresarios que se dedicaban a la entrada de combustible sin pagar impuestos a México y hay solicitud de extradición de algunos”, dijo.

Red investigada y pérdidas millonarias

En septiembre de 2025 se abrió proceso contra marinos y funcionarios aduaneros señalados por permitir el ingreso de millones de litros de combustible que eran declarados como aditivos para evadir controles.

Entre los nombres mencionados en el entramado figura el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, relacionado con la estructura investigada.

Estimaciones preliminares calculan que este tipo de operaciones ilícitas habrían generado pérdidas cercanas a $9 mil millones de dólares anuales.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo Federal insistió en que la información oficial será proporcionada por la fiscalía conforme avance el caso y reiteró que no se deben adelantar conclusiones.

El gobierno federal, afirmó, mantiene la investigación activa y con posibles nuevas detenciones mientras se esclarece la red de contrabando de combustible.

