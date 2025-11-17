Pasión de Cristo en Iztapalapa, finalista a patrimonio Unesco

Diez países de Latinoamérica figuran entre los finalistas para incorporar sus tradiciones a las listas de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco, cuyos resultados se definirán el próximo mes, informó la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Entre las candidaturas regionales destaca la Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa, una de las celebraciones más multitudinarias de Semana Santa en México.

Se realiza en los ocho barrios de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, y tiene su origen en 1833 como una promesa para detener una epidemia de cólera; la representación formal inició en 1843.

El viacrucis recorre puntos emblemáticos como la Avenida Ermita Alta, el Predio de la Pasión y el Museo Fuego Nuevo, en el Cerro de la Estrella. A lo largo de la Semana Santa se escenifican pasajes bíblicos, procesiones y rituales comunitarios que involucran a miles de participantes.

El Domingo de Ramos marca el inicio, seguido de representaciones como Las Bienaventuranzas, La Última Cena, El juicio de Jesús y el tradicional viacrucis del Viernes Santo, que culmina con la crucifixión en el Cerro de la Estrella.

La celebración concluye el Domingo de Resurrección con una convivencia comunitaria.

Esta emblemática representación entra en las 68 candidaturas de 78 países.

También sobresalen Bolivia, con la Festividad de la Virgen de Guadalupe, patrona de Sucre; Chile, con el Circo de tradición familiar; y Panamá, que compite con los procesos constructivos de la casa de quincha y la junta de embarre/embarra.

Paraguay busca sumar a la lista el Arte Ñai’ũpo, cerámica ancestral; Perú participa con el Sarawja, música y danza aymara de Moquegua; Cuba presenta la práctica del son cubano; México figura con la tradicional Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa; Venezuela compite con el Joropo y Argentina con el Cuarteto, música y danza originarias de Córdoba.

El Patrimonio Cultural Inmaterial abarca tradiciones orales, artes escénicas, rituales, festivales y saberes transmitidos de generación en generación, cuya preservación busca fortalecer la identidad cultural y promover la diversidad.

Las decisiones finales se darán a conocer después de la deliberación del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que celebrará su vigésima sesión del 8 al 13 de diciembre en Nueva Delhi, India.

