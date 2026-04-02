Modifican reglas de ascensos en la Armada de México

Este jueves, el Gobierno Federal publicó el decreto con el que se modifican diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de Ascensos de la Armada de México.

Entre las nuevas modificaciones se encuentra el proceso de selección en el que puede participar el personal naval que haya realizado estudios por su cuenta.

Del mismo modo, se establecen los denominados ascensos de forma excepcional, los cuales son otorgados por el Alto Mando al personal que ostente el cargo de Marinero a Capitán de Corbeta, los cuales, según su juicio y consideración, demostraron una "estacada dedicación, compromiso y disposición para el servicio".

Esto último es independiente de los concursos de selección de la promoción y adecuación de grado, y sin detrimento de las vacantes autorizadas para estos, conforme a la disponibilidad presupuestaria.

Todo esto fue dado a conocer mediante el Diario Oficial de la Federación, en el cual también se establecen las "actividades que comprenden el desarrollo, la aplicación y calificación de los exámenes a que se refiere el artículo 35 de la Ley para determinar el orden de prelación en el que será propuesto el personal de marinero hasta capitán de corbeta convocado para su ascenso, en los diferentes procesos que contempla la Ley Orgánica de la Armada de México".

Asimismo, también se señala que el Manual de Normas y Procedimientos de la Comisión Coordinadora para Ascensos contiene los mecanismos para la aplicación de exámenes académicos, médicos, prácticos.

Además, también contiene el examen de valores de conceptos, los cuales también son evaluados para la promoción por facultad del Alto Mando.

En este sentido, también se señala que "en el caso de la promoción por facultad del Alto Mando, o en el Proceso de Selección de ascensos, en la promoción por facultad del Mando Supremo, así como la realización de dicho concurso o proceso".

Por último, se subraya que la Jefatura de Operaciones será la encargada de seleccionar y determinar la cantidad del personal de capitanes de fragata a vicealmirantes que se convocará en la promoción para ascenso.

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