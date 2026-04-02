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Reanudan envíos de paquetería a EUA desde Correos de México

Correos de México retoma las operaciones con un impuesto del 10%, límites de valor y peso, y restricciones en productos como medicamentos y herbolaria

  • 02
  • Abril
    2026

Desde el pasado 25 de marzo, los envíos de paquetería a Estados Unidos fueron reanudados bajo las nuevas disposiciones establecidas por dicho país, las cuales son aplicables a todos los operadores a nivel internacional.

Entre las principales condiciones se establecen:

  • No está permitido el envío de herbolaria ni medicamentos hacia Estados Unidos.
  • Los envíos se realizan de manera directa entre México y Estados Unidos, sin intermediarios.
  • La reactivación del servicio incluye envíos a Alaska, Hawái y Puerto Rico.
  • Se genera un cargo del 10% sobre el valor autodeclarado del contenido, correspondiente a un impuesto aplicado por el gobierno de Estados Unidos.
  • Un valor declarado mínimo de 150 pesos y máximo de 14,500 y un peso máximo de 20 kilogramos.
  • Es obligatorio proporcionar de la persona remitente como de quien recibe: correo electrónico y número de teléfono. En el caso de quien envía, también se deberá presentar identificación oficial.

A través de un comunicado, Correos de México informó que las tarifas de envío se mantendrán iguales previo a la suspensión de envíos, manteniéndose también como la opción más accesible dentro del mercado para los envíos a EUA.

En este sentido, las cartas y documentos sin valor comercial quedan exentos del pago de impuestos.

Sin embargo, la empresa federal recomienda proporcionar información correcta y completa al momento de realizar su envío, a fin de evitar retenciones durante los procesos de verificación en el país destino.

Por último, informaron que, debido a la implementación de estas disposiciones, los tiempos de entrega podrían presentar variaciones dependiendo del trámite y protocolos de Estados Unidos.

Para conocer a detalle los nuevos requisitos, las y los usuarios pueden consultar la página oficial www.correosdemexico.gob.mx o comunicarse a los teléfonos 800 701 4500 y 800 701 7000, con atención de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas.


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