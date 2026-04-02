Aseguran más de 6,000 litros de 'huachicol' en Veracruz

Este jueves, elementos federales aseguraron más de 6,000 litros de hidrocarburo en los municipios de Pánuco y Poza Rica, Veracruz.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el aseguramiento se logró durante dos órdenes de cateo liberadas por un juez de control adscrito por el Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Veracruz.

El aseguramiento del hidrocarburo fue en dos operativos realizados coordinados por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

"En el primer inmueble, ubicado en la localidad Tamos, municipio de Pánuco, se aseguraron aproximadamente seis mil 32 litros de hidrocarburo contenido en seis cubitanques, cinco tambos y siete bidones de plástico, además de una camioneta y una moto bomba", se detalló en un comunicado de la FECOR.

En el documento también se detalló que, dentro del segundo inmueble, los elementos federales localizaron dos tambos y tres bidones que contenían un total de 600 litros.

Del mismo modo, se detalló que en este segundo operativo también se decomisó una planta de luz, tres camiones de volteo, un DVR, una manguera, un embudo y un motor con una revolvedora.

Tras los operativos y de acuerdo con el Ministerio Público Federal, lo asegurado asciende a 6,632 litros de hidrocarburo, cuatro vehículos, una planta de luz y una motobomba.

En los operativos se contó con el apoyo de la Policía Federal Ministerial (PFM), peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF), ambos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y la seguridad perimetral de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Policía Estatal (PE).

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